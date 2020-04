È di ieri la notizia della scomparsa improvvisa e del tutto inaspettata di Franco Lauro, trovato morto nel suo appartamento a causa di un arresto cardiaco, ad appena 59 anni. Tra i tanti che hanno condiviso con il giornalista la passione per lo sport e che hanno collaborato con lui in un rapporto di stima e fiducia reciproca c’è anche Simona Ventura.

Super Simo, come tutti, è stata sconvolta dalla notizia della morte dell’amico ed ex collega. La tigre di Chivasso ha voluto affidare a Twitter il suo ultimo saluto a Lauro.

Franco Lauro un compagno di tante avventure

Lauro, cronista sportivo, volto di punta per programmi dal calibro di 90° Minuto o Domenica Sportiva, ha conosciuto Simona quando la Ventura è entrata a far parte della redazione sportiva della Rai. Era il 1992, ma Lauro bazzicava Viale Mazzini già dalla prima metà degli anni ’80. “Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza“. Questo il messaggio che la Rai ha pubblicato dopo la scomparsa di Franco.

Simona Ventura ha definito Franco Lauro un compagno di tante avventure, ma questo è un concetto che possono far proprio tutti gli italiani.

Il giornalista, che ha militato in Rai per tutta la sua vita, ha tenuto fede al lavoro fino all’ultimo. Conduttore di RaiSport, Lauro è andato in onda con il suo ultimo tg la domenica di Pasqua.

Le parole di Simona Ventura

Un’incredula Simona Ventura è stata travolta dai ricordi, scoprendo del decesso di Franco Lauro. E così anche la conduttrice che ha lavorato con lui per tanti anni, i decisivi e formativi della sua carriera, ha voluto salutarlo.

“Non posso credere che tu non ci sia più” scrive sgomenta la conduttrice su Twitter. “Compagno di tante avventure sportive a cui in questi giorni pensavo con insistenza. Buon viaggio, Franco“.