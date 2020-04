Sossio Aruta, vecchia conoscenza di Maria De Filippi ed ex abitué del trono over di Uomini e Donne – nonché compagno di Ursula Bennardo – è ormai diventato un vero e proprio personaggio televisivo. A ridosso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Sossio Aruta ha rivelato dettagli sul suo rapporto con il fratello.

Ma chi è Fabio Aruta? Cosa fa nella vita?

Il fratello di Sossio: chi è Fabio Aruta

Forse non tutti sanno che Sossio Aruta, uno dei finalisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha un fratello più giovane di lui e l’uomo si chiama Fabio.

Ciò che conosciamo della sua vita privata è che dovrebbe avere 34-35 anni, che è sposato, ha 2 figli, è un atleta di body building anche se in passato vanta una carriera da ex calciatore. Sua moglie invece ha un negozio di abbigliamento. Proprio quest’ultimo particolare sarebbe stato uno dei motivi del litigio tra Sossio Aruta e suo fratello minore Fabio, con cui non si parla da 5 anni.

Il litigio e poi più nessun contatto da 5 anni

Come ha dichiarato Sossio durante il GF Vip a cui ha partecipato, in un momento di difficoltà si sarebbe rivolto al fratello che non l’avrebbe aiutato fino in fondo.

“Quando mi sono separato…sono stato male. Il peggiore periodo della mia vita”, le parole di Aruta.

Infatti, tornato nel suo paese senza soldi, per essere accettato nuovamente prima chiese di poter comprare dei vestiti nel negozio della moglie di Fabio, ottenendo di pagarli poco per volta e poi, dal momento che Sossio aveva iniziato a vendere mozzarelle alla sua cerchia di amici, chiese al fratello di far assaggiare qualche mozzarella ai suoi colleghi per allargare le vendite, cosa che però non sarebbe mai avvenuta.

“Mi sentivo un pezzente, un poveraccio, lui mi ha fatto sentire ancora di più una mer*a perché un fratello che ti rinfaccia queste cose… Ci sono rimasto male…Alla fine siamo finiti quasi a botte“, ha rivelato Sossio. Tutt’ora, a distanza di anni, i due fratelli Aruta non avrebbe trovato ancora la voglia di fare pace.

