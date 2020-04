In questo drammatico periodo per il Paese, preso dalla morsa del Coronavirus, uno dei più grandi fotografi a livello mondiale, Steve McCurry, ha reso omaggio all’Italia. Una dichiarazione d’amore quella che traspare dal suo video, che raccoglie scatti suggestivi, ognuno è una parte della penisola. Un tributo che esalta l’italianità: una virtù e una fortuna. “La parte migliore dell’Italia è la sua gente”, afferma il famoso artista. Un’Italia che, come lui stesso ammette, continua a richiamarlo a sé.

Una dichiarazione d’amore

Un atto d’amore, un tributo che racconta frammenti dell’Italia. L’artista ha voluto esaltare le persone e i momenti di vita quotidiana: un paese dai mille borghi, dalle meravigliose campagne, colline e paesaggi pittoreschi.

Un susseguirsi di foto, di cartoline intervallate da frasi di grandi artisti che hanno amato l’Italia. “Chi non è mai stato in Italia sarà sempre consapevole della propria inferiorità”, parole di Samuel Johnson che l’artista ha voluto fare sue. Questa, come molte altre, sono le frasi che si leggono all’interno del video condiviso sui suoi canali. Il tutto è esaltato dalle note di Nessun dorma, uno dei più celebri e amati brani della Turandot, che fa da sfondo alle fotografie

Un inno all’italianità da parte dell’artista che la descrive come un’abilità, una capacità che permette di superare momenti difficili come quello che sta vivendo adesso: “Vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani” scrive il fotografo.

Che prosegue: “La gioia di vivere non li ha abbandonati neppure in questo periodo. Negli ultimi due mesi, l’animo degli italiani ha catturato la nostra attenzione e suscitato il nostro rispetto”. Il tributo al nostro Paese continua: “Durante la sfida mondiale al Covid-19, gli italiani hanno mostrato altruismo e coraggio nell’affrontare una tragedia inimmaginabile, e nessuno dubita che riusciranno a trionfare su questa avversità”

Guarda il video

You may have the universe if I may have Italy.– Giuseppe Verdi Pubblicato da Steve McCurry – Official Page su Lunedì 13 aprile 2020

L’amore per l’Italia e la mostra sull’Umbria

Un amore per l’Italia a tutto tondo.

L’artista è già stato in Italia numerose volte e ultimamente in Umbria, come si evince anche dalle fotografie del video. Numerose, infatti, le fotografie della regione che ha invitato il fotografo per la sua campagna di promozione del territorio: Sensational Umbria; gli scatti della campagna sono poi confluiti in una splendida mostra nel 2014 a Perugia.

Inoltre, particolarità dell’artista Steve McCurry è la realizzazione della maggior parte delle fotografie con la macchinetta analogica, passione che gli valse la possibilità direttamente da Kodak di usare l’ultimo rullino di pellicola Kodachrome, sviluppato nel 2010.