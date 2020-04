Lorella Cuccarini è tra le conduttrici più amate e conosciute del mondo della televisione nostrano. Mamma in carriera di ben quattro figli, sapete chi sono e cosa fanno?

I figli Sara e Giovanni

Lorella Cuccarini si è sposata nel 1991 con il produttore televisivo e musicale Silvio Capitta, conosciuto come Silvio Testi, e dalla loro relazione sono nati quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

Sara, la figlia maggiore della coppia, è nata il 4 agosto del 1994 e a differenza della famosa madre vive lontano dai riflettori. Ha conseguito la laurea in management nel 2016 in Svizzera e lavora a Milano nel ramo immobiliare.

Il 19 settembre 1996 è nato Giovanni, secondogenito della coppia. Dj molto conosciuto, ha conseguito la laurea a Londra nell’Università di Warwick, in una facoltà che unisce Economia, Filosofia e Politica.

I gemelli Chiara e Giorgio

Il 1 maggio del 2000 Lorella Cuccarini ha dato alla luce due splendidi gemelli, ovvero Chiara e Giorgio. Quest’ultimo ha da sempre mostrato una grande passione per la musica e a quanto pare il suo sogno è quello di diventare un dj.

La sorella gemella Chiara, invece, è una calciatrice della Roma Calcio Femminile. Estremamente orgogliosa dei propri figli, la Cuccarini non perde mai occasione di trascorrere del tempo con loro, così come è facile intuire dalle varie foto postate sui social dalla conduttrice.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna un paio di anni fa, infatti, la stessa Cuccarini aveva rivelato: “Non c’è orgoglio più grande dell’aver cresciuto individui capaci di stare al mondo. Oggi so che anche se dovessero rimanere soli, se la caverebbero benissimo. È questa la mia più grande tranquillità”.

Mentre per quanto riguarda il rapporto con il marito aveva aggiunto: “Non c’è appagamento più grande di un progetto di vita, godere nell’invecchiare insieme. È un viaggio in continua evoluzione. Poi è ovvio che gli imprevisti ci sono. Io e Silvio non siamo uguali, lui ha bisogno di staccare la spina con momenti solo suoi che io cerco di rispettare, anche se sono diversa, e ho bisogno di immergermi in famiglia“.