Lo storico contenitore televisivo targato Rai, La Vita In Diretta, quest’anno ha 2 nuovi conduttori: Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La coppia sta portando avanti il rotocalco ormai da quasi un mese a questa parte.

A poco a poco si sta creando una sintonia con il pubblico e i timonieri, entrando tutti i giorni nelle case degli italiani, non possono certo nascondere debolezze e difficoltà. Come ad esempio è accaduto ieri, quando la Cuccarini ha ammesso con gli spettatori di non essere proprio in forma nel corso della puntata dedicata alla Festa dei Nonni.

Cosa aveva Lorella?

Fatto il suo ingresso in studio Lorella ha subito informato il pubblico: “Oggi temo che sussurrerò… parlerò così“.

La conduttrice ha anticipato, prima di cominciare, avrebbe avuto difficoltà a parlare e fare gli onori di casa, probabilmente perché sorpresa da un abbassamento o addirittura da mal di gola. Cuccarini non è scesa in dettagli clinici della sua condizione di salute.

Nel corso della puntata la voce della Cuccarini è stata abbastanza chiara, ben lontana dai risultati che temesse la conduttrice, permettendole una performance che è andata oltre le sue aspettative e quelle del pubblico messo in guardia durante l’anteprima. Tuttavia i fan della più amati dagli italiani non hanno potuto fare a meno di notare un timbro diverso.

Per fortuna, però, nulla di grave.

La festa dei nonni

La puntata del 2 Ottobre quindi è proseguita senza intoppi, dedicata, secondo la nuova ricorrenza del 2005, alla Festa dei Nonni. I conduttori ovviamente hanno fatto gli auguri a tutti i nonni d’Italia e Alberto Matano ne ha approfittato per rivolgere un pensiero ai suoi: “I miei per me sono stati importantissimi“.

Tra gli ospiti in collegamento ieri una star che di recente è diventata nonna per la seconda volta: Romina Power. Matano e Cuccarini le hanno raddoppiato gli auguri in occasione del suo compleanno che ricorre proprio il 2 ottobre.

Insomma, nonostante qualche scherzetto alle corde vocali, la puntata della Vita In Diretta è filata liscia come l’olio.