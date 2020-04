Marisa Laurito è una delle più famose e apprezzate attrici e conduttrici. Una vita costellata da successi, lavori importanti, una partecipazione a Sanremo e tanti amori.

La carriera di Marisa Laurito

Marisa Laurito nasce a Napoli il 19 aprile 1951. Del segno dell’Ariete, fin da piccola ha la passione per la recitazione. Esordisce giovanissima con Eduardo De Filippo in Le Bugie hanno le gambe lunghe. Nel 1974 anche il cinema si accorge di lei e partecipa, tra gli altri, ai film Gegè Bellavita, L’Italia s’è rotta e Perdutamente tuo mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe.

La grande notorietà arriva con i programmi tv nella seconda metà degli anni ’80. Troviamo la Laurito al fianco di personaggi come Renzo Arbore, Raffaella Carrà, Adriano Celentano e Pippo Baudo. Dopo un breve passaggio a Mediaset negli anni ’90 che non ottiene il successo sperato, torna in Rai per presentare il contenitore della domenica di Rai 2, Pomeriggio in famiglia che non riesce ad avere buoni ascolti. Gli anni successivi sono costellati da altre partecipazioni a programmi televisivi e alla fiction di successo Mediaset Dio vede e provvede, con Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti.

Negli anni 2000, la Laurito ritorna su Rai per il quiz Piazza la domanda, torna a lavorare con Arbore in Speciale per me-Meno siamo meglio stiamo. Nel 2013 è una delle conduttrici di I fatti vostri di Michele Guardì e nel 2014 è in coppia con Stefano Orodei in Ballando con le stelle. A partire dalla fine dei primi anni 2000, la Laurito si è dedicata principalmente al teatro, dove è grande protagonista anche oggi.

Il matrimonio lampo

Come dichiarato tempo fa, in un’intervista a Vanity Fair, Marisa Laurito ha avuto avuto una vita sentimentale incasinata: “Con grandi passioni, un matrimonio brevissimo e sbagliato, lui era geloso furioso, si era voluto sposare a tutti i costi, e io sono scappata a gambe levate”.

L’attrice si è sposata nel 2001 -in abito rosso e con un bouquet di peperoncini- con il calciatore Franco Cordova ma le loro nozze sono durate solo un anno. Dal 2002 è legata sentimentalmente a Piero Perdini. Lei e il compagno si sono conosciuti in un bar, dopo la fine del suo legame con Cordova, quando l’amico Arbore la spronò ad uscire.

Lei e Pietro non hanno avuto figli perché sarebbe stato difficile conciliare la maternità con il lavoro. Di Perdini si conosce poco, si sa solo che è un imprenditore di origine bresciana che lavora a Savona. Nonostante nel corso del tempo si siano diffuse indiscrezioni anche su un suo legame con Renzo Arbore, la Laurito ha chiarito a Vieni da me che con lui c’è sempre stata solo amicizia.

La voglia di tornare a Sanremo

Non tutti si ricorderanno, forse, che Marisa Laurito ha partecipato anche al Festival di Sanremo nel 1989 piazzandosi dodicesima con il brano Il babà è una cosa seria.

La sua partecipazione alla kermesse è ricordata anche per i suoi abiti stravaganti. A Vanity Fair, riguardo a quell’esperienza, diceva: “Ero divertita, si agitavano di più i cantanti. Scrissero anche che ero vestita da teiera, ma io trovavo meravigliosi gli abiti di Rocco Barocco svolazzanti”. Oggi le piacerebbe tornare al Festival, in gara. Tra le curiosità che riguardano la Laurito, c’è senza dubbio la sua grande passione per la pittura. Nelle sue opere, il soggetto principale sono le donne incinte. Molto attiva anche sui social: nel suo profilo Instagram condivide scorci della sua vita quotidiana e i suoi bellissimi cani.