Un grave lutto ha colpito in questi giorni, già difficili per pandemia e quarantena, il cantante Gigi Finizio. L’artista ha voluto condividere con i suoi follower e i suoi fan l’ultimo saluto alla madre.

In tanti si sono precipitati sui social per poter fare a Finizio le condoglianze, anche a distanza, in questi giorni di osservanza delle norme anti-contagio. Tra questi nomi del calibro di Gigi D’Alessio, che ormai ha chiuso con Anna Tatangelo, e Nino D’Angelo, che hanno commentato il post di Finizio. Un affetto e una vicinanza che non hanno lasciato affatto indifferente il cantante.

L’ultimo saluto di Gigi Finizio alla mamma

Gigi Finizio ha condiviso su Instagram l’addio alla mamma. Il cantante ha scelto una vecchia foto in bianco e nero in cui la madre sorride. Poche parole ad accompagnare lo scatto. Un messaggio sintetico, ma sufficiente ad esprimere in maniera composta il dolore della perdita. Un saluto.

La mamma di Gigi Finizio

Finizio scrive semplicemente “Ciao Ma‘” e accompagna questo saluto con l’emoticon di un curicino spezzato.

I commenti di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo

Tra i follower che si sono precipitati ad esprimere il loro affetto e supporto a Finizio in questo momento così difficile, due colleghi e amici.

Da un lato Gigi D’Alessio, che ha perso la madre nel periodo di Natale commenta: “Conosco il dolore… Ti sono vicino“. Prontamente Finizio ha risposto: “Grazie Gigi. Questo momento l’hai vissuto molto prima di me”.

Poi c’è stato Nino D’Angelo, che guardando la foto della donna ha commentato: “Gigi tua mamma? Una Signora di altri tempi”. Parole alle quali il cantante partenopeo ha risposto con calore. “Caro Nino, Mamma ti voleva tanto bene, era come tua Mamma…una Mamma dai sentimenti Antichi…Grazie per le tue Parole“.

Il calore dei follower

Infiniti poi i commenti da parte dei follower di Finizio. Quest’ultimo, leggendo le parole di conforto che molti gli hanno dedicato, ha pubblicato un nuovo post di ringraziamenti.

Il post di Gigi Finizio

“Grazie a tutti” scrive a penna su foglio bianco Gigi “per avermi fatto sentire la vostra numerosa presenza e la vostra affettuosa vicinanza e il vostro immenso calore. Vi voglio bene Gigi“. La foto di questo messaggio è stata poi pubblicata tra i post Instagram del cantante.