Un grande numero di cittadini italiani si è riconosciuta nella figura del Premier Giuseppe Conte. Sono diventate numerosi anche le pagine social per i fan del Premier, che per alcuni è anche diventato ironicamente un sex symbol: è il caso, ad esempio, della pagina Lebimbedigiuseppeconte.

Giuseppe Conte è un uomo estremamente riservato, per cui il fatto che non si sappia molto della sua vita privata aggiunge un ulteriore alone di mistero sulla sua persona: la compagna Olivia Paladino è infatti apparsa raramente davanti ai riflettori. In pochi oltretutto sanno che il Presidente, quando è arrivato al Governo, aveva già alle spalle un matrimonio: lei è Valentina Fico, una delle donne più importanti della vita del premier.

Valentina Fico: dietro un grande uomo, la grande donna

Valentina Fico ha condiviso con Conte per anni la vita coniugale e un figlio, Niccolò, di 11 anni. Questa ex moglie è stata per tanto tempo quasi invisibile, complice la grande discrezione del Premier che, oltretutto, prima della nomina era ben poco conosciuto dai cittadini italiani.

Ma chi è e cosa fa Valentina Fico?

Valentina Fico fa parte dell’avvocatura di Stato e mette a servizio le sue competenze in ambito giuridico per la sezione VII di Istruzione, Ricerca e Infrastrutture.

Se il suo destino professionale è stato il diritto, le sue radici affondano nella musica. Suo padre è il direttore del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Insomma, una donna realizzata e che non ha niente da dimostrare per tener il confronto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La relazione con Giuseppe Conte

Di cosa sia andato storto nel matrimonio tra Valentina Fico e Giuseppe Conte sappiamo ben poco.

Si sa però quando si sono conosciuti: i due si frequentavano già all’epoca dell’università, tra i banchi della Bibliothèque Cujas della Sorbona di Parigi. Per quanto riguarda il matrimonio, si sa che prima che la loro storia d’amore si consumasse del tutto, abbiano viaggiato in giro per il mondo.

Attualmente, della ex coppia è noto solamente che i due sono rimasti in ottimi rapporti di stima, fiducia, in armonia nel portare avanti il duro lavoro del genitore.

Il parere dell’ex moglie è importante

I due si parlano e si confrontano ancora e per Conte il parere dell’ex moglie, anche in ambito professionale, è molto importante.

Conte infatti, pare si sia confrontato con Valentina Fico in una telefonata per parlare di come gestire il suo primo mandato di Presidente del Consiglio dei Ministri. Interpellata da Ansa, all’epoca, la Fico aveva appoggiato totalmente l’ex marito: “Sarà un buon premier, quelle sul curriculum sono tutte stupidaggini. Il Cv è tutto in ordine, lo confermo assolutamente“. In quell’occasione, in particolare, si riferiva al fatto che c’era stata una polemica nata intorno ad alcune esperienze nominate nel cv del Presidente del Consiglio, e che non parevano confermabili.