È arrivato il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Anche oggi senza conferenza stampa che, dato il calo progressivo dei dati, a partire da lunedì 20 aprile, si terranno solo due volte a settimana (il lunedì e il giovedì).

Il bollettino aggiornato

Secondo i dati riportati dalla Protezione Civile contano 3.047 nuovi casi di cui 486 effettivamente malati. Si contano poi 2.138 guariti per un totale di 47.055 unità. Oggi sono decedute 433 persone, per un totale di 23.660, in totale in Italia si contano, dall’inizio dell’epidemia si contano 178.972 casi totali.

In terapia intensiva i ricoverati sono 2.635, 98 in meno rispetto alla giornata di ieri.