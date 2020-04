L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco nelle trasmissioni televisive, anche quelle solitamente di intrattenimento, come Uno mattina in Famiglia.

Proprio durante la diretta del programma, il cantante Al Bano rivela il suo stato d’animo durante la quarantena e sciocca tutti con un progetto abbastanza bizzarro: l’artista sta preparando una bara.

La dichiarazione di Al Bano spiazza lo studio

In collegamento telefonico dalla sua Cellino San Marco, il celebre cantante parla con i conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta di come la pandemia stia condizionando il suo umore. “Avevamo tutto e volevamo di più, poi è arrivata questa pandemia che ci ha tolto quel tutto e quella ricerca del tutto” afferma il divo “Purtroppo bisogna sopportare pazientemente con sensibilità questo maledetto virus con la speranza che passi al più presto”.

Proprio in ricordo di tempi più felici, la trasmissione ha mandato in onda la performance dello scorso Festival di Sanremo in cui Al Bano e Romina cantavano insieme Nostalgia canaglia. Ma durante l’intervista non si fa riferimento alla vita sentimentale del cantante.

Poi l’artista conclude con una battuta che spiazza i 2 conduttori: “Io sto preparando una bara dove sopra metterò la data di nascita e il nome: Coronavirus e poi la metterò in una fossa di otto metri” afferma ironico Al Bano.

Una quarantena tra le braccia della Lecciso

L’amato cantante pugliese sta trascorrendo la sua quarantena nella sua tenuta di Cellino San Marco insieme a Loredana Lecciso e i suoi 2 figli, Jasmine e Bido.

E sembra proprio che questa reclusione forzata abbia riacceso la passione tra i 2: infatti è stato lo stesso Al Bano ad ufficializzare il ritorno di fiamma nella coppia.

Il cantante ha dichiarato: “Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po‘ “.

Alcuni segnali si potevano già intravedere dal profilo Instagram dove la showgirl ha postato negli ultimi mesi foto e selfie sempre più intimi insieme al celebre artista. Al Bano si gode quindi questo periodo di pausa al fianco di Loredana Lecciso mentre aspetta un ritorno sul palco una volta finita l’emergenza Covid-19.

