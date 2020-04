La quarantena di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si è rivelata determinante per il destino del loro rapporto. Dopo infiniti tira e molla, infatti, la coppia ha annunciato di essere tornata insieme. Ad ufficializzare il ritorno di fiamma è stato lo stesso cantautore in un’intervista a Dipiù.

Al Bano e Loredana sono tornati insieme: l’annuncio

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia. Galeotta sembra essere stata la quarantena che la coppia sta affrontando uno al fianco dell’altra, nella tenuta del cantante pugliese a Cellino San Marco. Ad annunciare un ritorno di fiamma che fino a qualche tempo fa sembrava irrealizzabile è stato lo stesso Al Bano.

Intervistato dal settimanale DiPiù, l’interprete di Felicità ha fatto chiarezza sul rapporto con la showgirl: “Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’“. L’amore dunque trionfa: la coppia, dopo momenti di crisi e tentativi di riavvicinamento continui, ha deciso di concedersi un’ulteriore opportunità. Con buona pace di Romina Power e di tutti coloro che auspicavano un ricongiungimento della storica coppia canora.

Il rapporto con Romina Power

E, a proposito di Romina Power, è il caso di aggiungere un piccolo ma rilevante dettaglio.

Anche la cantante si trova attualmente nella tenuta di Cellino San Marco di proprietà dell’ex marito. A poca distanza quindi dalla neo-coppia. Ma per Carrisi non rappresenta un problema, come ha dichiarato nell’intervista a DiPiù: “In questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze“. Il cuore di Al Bano Carrisi ora batte per Loredana Lecciso, nonostante il riavvicinamento con la ex moglie.

Di recente i due cantanti sono apparsi numerose volte in tv fianco a fianco, a cominciare dalle puntate del talent Amici di Maria De Filippi di cui sono stati ospiti fissi nell’ultima edizione.