In questi ultimi giorni, sta facendo molto discutere la presenza di Romina Power a Cellino San Marco, per passare la quarantena in Puglia. Da quando la cantante ha pubblicato gli scatti di questi momenti, molti hanno pensato che potesse essersi riacceso il triangolo con l’ex Al Bano e Loredana Lecciso, tanto da spingere quest’ultima a ribadire il suo amore per l’artista sui social. Oggi è proprio Carrisi a mettere le cose in chiaro una volta per tutte.

Per Al Bano non c’è nessun triangolo

Al Bano dice la sua dopo la notizia della quarantena di Romina a Cellino San Marco.

Raggiunto al telefono dall’Adnkronos, il cantante dice: “Non ne posso più, sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo”. L’artista chiarisce che Romina ha una sua casa a Cellino, lui vive con Loredana Lecciso. Quest’ultima, continua a postare foto di momenti di quotidianità con Al Bano, sintomo di come i due abbiano ritrovato una certa armonia, che neanche la presenza di Romina può scalfire. La Power, stando alle parole di Al Bano, vive felicemente in California dove ha tanti affetti e, proprio come già detto da Romina, la sua permanenza in Italia è dipesa dalla partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, che l’ha bloccata qua.

Dice Al Bano: “Siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip”.

Le frecciatine di Romina ad Al Bano

Sicuramente, la vicinanza di Al Bano e Romina per il programma di Canale 5 ha contribuito a scatenare i gossip. I due sono apparsi molto affiatati, sia ad Amici che a C’è posta per te dove si sono scambiati continue frecciatine e battutine.

Anche durante la finale del talent, non sono mancati momenti divertenti. Nello specifico, la coppia si è sottoposta ad un quiz per stabilire quanto entrambi conoscano l’un l’altra. Al Bano, alla domanda su quanto tempo fosse passato dal loro ultimo bacio, ha risposto: “Non me lo ricordo, è passato troppo tempo”. A questo punto, la Power ha tuonato: “Ma come? Dietro le quinte poco fa!”.

La quarantena di Carrisi in campagna

La situazione a Cellino San Marco, quindi, rischia di farsi potenzialmente esplosiva.

Anche nelle ultime ore, Romina ha pubblicato uno scatto che ritrae il suo ex, nonostante questo abbia voluto ribadire che le due famiglie stiano distanti per rispettare la legge sulla quarantena. Dal suo canto, Al Bano ha detto sempre all’Adnkronos: “Aspetto di godermi la fine di questo mostro”. Ha raccontato come sta passando questi giorni: “Ho molte cose da fare, dall’azienda vinicola alle piantagioni. La mia è una quarantena con le mani nella terra, da contadino”. Carrisi è impegnato, quindi, nella coltivazione della terra e della vigna, ma anche a fare video che gli chiedono i fans di tutta Europa per invitare a stare a casa.

Infine, ha invitato a fidarsi della scienza e a pregare in casa per Pasqua.

