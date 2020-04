Da giorni oramai si parla del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, beccati insieme al supermercato. Le dichiarazioni del dj veronese, poi, non hanno lasciato spazio a molti dubbi, pur non dichiarando apertamente di essere tornato con l’influencer.

Giulia e Andrea si sono sempre voluti bene, ribadiva il Dama qualche tempo fa, rispondendo senza sbottonarsi troppo alle domande insistenti di Pio e Amedeo . Ora spunta un nuovo video, tra le story di Andrea, che mandato i fan della coppia al settimo cielo.

Giulia De Lellis e Andrea Damante nell’ultimo video

Ridono, scherzano e lui la prende anche sulle spalle.

Questo ciò che mostrava il video della scorsa settimana pubblicato tra le story di Damante. Un ulteriore prova del riavvicinamento che c’è stato nell’ultimo periodo tra lui e Giulia.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH MA ALLORA LE MINACCE FUNZIONAAAAANO MA CIAO BAMBINI DI MAMMA MA COME SIETE BELLI NON AVETE PAURA VI AMIAMO SEMPRE DA SEMPRE PER SEMPRE PER LA VITA CIAO 😍#DAMELLIS pic.twitter.com/XnuLxCS32d — 🍿Antonella ~ PPT 🖕🏼 (@_Biscot_) April 17, 2020

La story, però, troppo ghiotta per restare tra quei contenuti che scompaiono dopo 24 ore, è stata poi riproposta sugli altri social, divenendo trend-topic su Twitter, come segnala Novella 2000. Immagini che subito hanno suscitato un sentimento di amarcord in tutti quelli che hanno sempre sostenuto la coppia, nonostante le difficoltà che questa ha affrontato, come i tradimenti del dj.

La reazione della rete

Se da un lato c’è chi non crede all’autenticità di questo ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea, leggendo in questo riavvicinamento solo una nuova mossa di marketing, dall’altro non manca chi è felicissimo di rivederli finalmente insieme.

I commenti dei fan cadono a pioggia su Twitter: “Non ci sto credendo” scrive qualcuno entusiasta. “Mi sono emozionata” aggiunge un altro utente. E ancora: “Stupendi” e “Il cuore scoppia“. Insomma, vederli di nuovo insieme non lascia indifferenti i social e a quanto pare in tanti apprezzano.