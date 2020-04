L’emergenza Coronavirus porta alcune coppie a separarsi, mentre costringe altre a stare insieme, portando a volte anche a tensioni.

Negli ultimi giorni si era parlato di una possibile crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di Uomini e donne over, a cui hanno risposto i diretti interessati in una diretta Instagram.

La coppia chiarisce le preoccupazioni dei fan

Durante una diretta Instagram dalla pagina di Riccardo Guarnieri, l’ex cavaliere di Uomini e donne è comparso al fianco della sua Ida. La diretta sembra arrivare al momento opportuno per mettere a tacere tutti i rumors su una possibile fine della storia d’amore.

Fin dai primi istanti, infatti, i 2 appaiono innamorati e felici l’uno accanto all’altra, rispondendo alle domande curiose dei fan.

“No, Ida non è incinta” è stata una delle risposte di Guarnieri alle numerose domande dei fan durante la diretta. L’ex cavaliere ha così smentito le numerosi voci su una presunta gravidanza della compagna.

Insomma il video Instagram sembra voler tranquillizzare i numerosi fan che in questi giorni si erano preoccupati di una possibile rottura tra i 2, come già era successo in passato.

Una storia d’amore travagliata per gli ex di Uomini e donne

La coppia ha in programma già da tempo di convolare a nozze per coronare la loro storia d’amore e la convivenza, iniziata quando Riccardo si è trasferito a Brescia per amore, sembra aver rinsaldato il legame.

Il loro rapporto non è sempre stato rose e fiori: una volta usciti dal dating show di Canale 5, infatti, la coppia partecipa a Temptation Island dove ne esce molto indebolita a causa dell’atteggiamento di Riccardo nei confronti delle tentatrici.

La coppia ritorna a Uomini e donne, questa volta separata, ma l’attrazione tra i 2 ritorna molto presto: è infatti proprio all’interno del programma che Riccardo chiede alla sua Ida di sposarlo.

La parrucchiera non ha ancora risposto alla proposta del suo compagno, nemmeno nell’ultima diretta Instagram. Chissà se prossimamente avremo la tanto attesa risposta dell’ex dama.

