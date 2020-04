Il popolare programma Uomini e Donne tornerà il 20 aprile con una versione tutta nuova. In attesa di vedere come si strutturerà il dating show di Canale 5, l’attenzione sembra tutta puntata su un’altra coppia del programma. Nelle ultime ore si sono diffuse delle voci che vorrebbero Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di una storia tormentata, al capolinea.

Presunta crisi tra Riccardo e Ida

È di nuovo crisi tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? La coppia uscita da Uomini e Donne sarebbe dovuta andare all’altare in tempi brevi con Gemma Galgani come testimone. Nelle ultime ore però c’è un silenzio sospetto sui profili social dei due.

Come mostrato da loro stessi alcune settimane fa, Ida e Riccardo starebbero trascorrendo insieme la quarantena ma da alcuni giorni non postano più foto insieme tanto da spingere i fan a riversarsi nei commenti delle foto per mostrare il proprio disappunto e invitarli a pubblicare degli scatti uniti. L’ultimo post Instagram di Riccardo risale al 4 dicembre e lo mostra in un’immagine del programma di Maria De Filippi; Ida invece nelle sue storie si fa vedere da sola mentre svolge le mansioni quotidiane e va a fare la spesa.

Non c’è più traccia che indichi che i due stiano ancora insieme.

Riccardo Guarnieri avrebbe anche cancellato le immagini con Ida dal suo Instagram e il sospetto di una loro ennesima crisi serpeggia nei telespettatori.

La quarantena di Ida Platano

Se Riccardo Guarnieri è comunque stato sempre molto restio a pubblicare aggiornamenti della sua vita sui social, lo stesso non si può dire di Ida. La donna, che in uno degli ultimi post che la ritraggono proprio con il compagno ha lanciato un messaggio di speranza, mostra come sta passando questa quarantena, tenendosi in allenamento.

Ida ha ammesso di aver messo su un po’ di peso e quindi di aver bisogno di rimettersi in forma. Ida mostra come si prende cura del suo corpo e la sua quotidianità del figlio.

Il volto di Uomini e Donne Over continua ad essere apprezzatissima dal pubblico e per lei è arrivato anche un endorsement di Rudy Zerbi che in una sua diretta Instagram ha detto: “Seguitela. E’ una donna meravigliosa con un cuore davvero tanto grade”.

