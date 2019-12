Sembra fatta, dopo tante avversità, tanti dubbi ed incertezze, la storia tra Ida e Riccardo si avvia verso il tanto anelato lieto fine. Dopo l’ultima, distruttiva crisi che ha messo a dura prova il loro rapporto, il cavaliere ha deciso di fare il passo, quel passo che la Platano aspettava da tempo: la proposta di matrimonio.

Ma con Ida e Riccardo i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e così, dopo che lui le ha messo definitivamente il suo cuore in mano e le ha chiesto di sposarlo, lei ha fatto un passo indietro.

Ancora insicura dei suoi sentimenti ha voluto prendersi del tempo. Alla fine però l’amore ha vinto, sotto gli occhi del pubblico di Uomini & Donne, lì dove tutto è cominciato. Queste nozze, quindi, pare proprio che si faranno e cominciano già a girare i primi rumors a riguardo, uno dei quali vede protagonista Gemma Galgani.

Gemma testimone per Ida

In un giorno che sarà tra i più importanti della sua vita, Ida Platano vuole accanto a sé l’amica di sempre, Gemma Galgani. Le due hanno praticamente vissuto insieme ogni emozione a Uomini & Donne, il programma dove la loro amicizia ha messo radici.

E così la Platano, intervistata da Uomini & Donne Magazine parlando della Galgani ha detto: “Ha vissuto con me ogni attimo di questa storia nel bene e nel male e la voglio al mio fianco anche quando sposerò Riccardo“.

Preparativi di un matrimonio

E se per Ida non è la prima volta all’altare, l’emozione è comunque tanta e affronta con lo stesso entusiasmo i preparativi. “Mi sono già sposata in bianco, forse cambierò colore stavolta.

Sicuramente non sarò una sposa classica” ha confessato al magazine.

Intanto anche lui è visibilmente emozionato, se non altro per il gesto radicale di cui si è reso protagonista e che ha lasciato a bocca aperta tutti. “L’idea è nata perché avevo bisogno di dimostrarle i miei sentimenti con un gesto forte” ha detto Guarnieri. “Dopo due anni di conoscenza sarebbe stato inutile chiederle di ricominciare. So l’amore che provo per lei, so quello che voglio e voglio lei. La decisione di sposare Ida l’ho presa con consapevolezza, io sono convinto che lei è la donna della mia vita e non ho mai pensato, anche durante questa settimana di attesa, di aver fatto un gesto esagerato o eccessivo“.