Lara Zorzetto ha pubblicato su Instagram un post per dare un annuncio importante ai suoi follower e cioè il sesso del bambino che aspetta dal compagno Mattia Monaci. La rivelazione arriva dopo che, alcune settimane fa, l’ex partecipante di Temptation Island aveva annunciato di essere incinta.

La Zorzetto in dolce attesa di un maschietto

“Il nostro mondo si tinge di azzurro” recita la didascalia del post Instagram di Lara Zorzetto, ex partecipante al reality dei sentimenti di Maria De Filippi. La ragazza continua, rivolta ai suoi fan: “Ragazze ora posso dirvelo, dopo averlo detto a mamme, papà, zii, prozii, cugini, bis nonno e nonne, amiche ecc..

è un maschietto”. Lara afferma come anche il compagno Mattia Monaci, che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo Michael Di Giorgio, non potrebbe essere più felice.

Lara Zorzetto incinta su Instagram. Fonte: Instagram

Una gravidanza vissuta sui social

L’annuncio del sesso del nascituro era stato anticipato da un altro post della ragazza, che ha quasi sfidato i suoi seguaci a indovinare. “Ho aspettato la morfologica (come sapete) per sapere il sesso. Questo sarà l’inizio di un percorso che durerà una vita !!

Ricco di momenti e di novità” aveva scritto a corredo della foto la Zorzetto. Una gravidanza tutta social, quindi, quella vissuta da Lara che, quando non è più riuscita a nascondere la pancia, ha parlato del lieto evento.

Lara Zorzetto annuncia la gravidanza su Instagram. Fonte Instagram

Un periodo di felicità per Lara

Lara Zorzetto sta vivendo un bellissimo momento. Ha rivelato di aver fatto il test dopo essersi confidata con la sua migliore amica e ha giustificato proprio con la scoperta della gravidanza il suo essere stata presente a intermittenza sui social.

In merito a quello che sta vivendo e al rapporto con il fidanzato Mattia Monaci scrive su Instagram: “Quante cose sono successe così velocemente, così all’improvviso senza programmare nulla. Con un trasloco che pensavo fosse l’ultimo ho conosciuto Mattia“. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili e Lara afferma come il loro legame sia “puro e immenso e pieno di amore vero”.

In questi giorni, Lara Zorzetto sta trascorrendo la quarantena proprio col fidanzato Mattia, dispensando consigli per prendersi cura di sé e mostrando le pietanze che cucina ma non nega di provare nostalgia per la vita normale.

Uno degli ultimi post su Instagram recita: “Quanto mi manca l’odore dell’erba appena tagliata in giardino come quando ero piccola, con quel solino che riscalda la pelle , una passeggiata , il profumo dell’aria fresca, il rumore degli uccellini”.