Il successo di ascolti e la risposta positiva sul web della serie La vita promessa fa sperare i fan in una possibile terza stagione.

Riguardo a questa possibilità, hanno parlato li stessi registi Ricky Tognazzi e sua moglie Simona Izzo, in pausa a causa dell’emergenza Coronavirus, che si dicono speranzosi.

La Vita Promessa: ci sarà la terza stagione?

Intervistato da Fanpage.it, Ricky Tognazzi ha discusso l’ultima puntata della seconda stagione della fortunata serie, La Vita Promessa. “Gli ascolti sono stati ottimi, abbiamo vinto la serata, non abbiamo mai perso uno spettatore per strada – ha commentato il regista – 2 anni fa avevamo fatto degli ascolti ancora più forti.

Credo abbia influito la cronaca, il Coronavirus. Giustamente la gente vuole conoscere il proprio destino, più che quello di Carmela. Detto questo, siamo molto felici. Anche la Rai lo è“.

L’attore risponde anche alla domanda su una possibile nuova stagione de La vita promessa. “La lunga serialità ha abituato gli spettatori a scoprire come la storia prosegue, a conoscere sempre meglio i personaggi, il loro carattere, i loro punti di forza e di debolezza – racconta Tognazzi – È eccitante e divertente.

Anche La vita promessa potrebbe permetterci un’altra stagione. Simona, dal punto di vista creativo, si è lasciata delle porte aperte”.

È stata la stessa Simona Izzo, sulle pagine di Diva e donna, come ripreso da altri siti, a dirsi speranzosa su una futura terza stagione. “Me lo auguro, anche se mettere insieme quel cast è complicato, ma la sceneggiatura è sempre in evoluzione con nuovi colpi di scena. Vedremo“, confessa l’attrice.

Marito e moglie, in pausa dal lavoro, si divertono sui social

Anche il mondo dei vip subisce gli effetti della quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus e la coppia Tognazzi-Izzo condivide i loro momenti più divertenti con i fan attraverso i social.

In effetti sono molte le celebrità che cercano di rallegrare le giornate a casa comunicando con gli utenti di Instagram.

In uno degli ultimi video postati scherzano ironici sul loro passato. “Io se ti vedo oggi capisco che sei stato bello! – dice Simona – Sei ancora molto bello”. “Anche io lo ero e sono ancora molto bella”, dichiara l’attrice di sé stessa.

Poi conclude: “Ti sposerei altre mille volte su mille altari”.

I video sono a dimostrazione del fatto che la coppia, insieme dal 1995, sia ancora affiatata come i primi giorni e che la passione e il lavoro in comune non gli annoino proprio mai.

