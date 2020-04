La conduttrice Veronica Maya sta affrontando la quarantena a Roccaraso in Abruzzo. La showgirl è insieme ai suoi bambini ma senza il marito Marco Moraci, che è bloccato a Napoli a causa del suo lavoro. La showgirl ha deciso di raccontare ai fan come trascorre le sue giornate durante questo isolamento domiciliare (dovuto all’emergenza Coronavirus) con i suoi figli e la tata sulla rivista Oggi.

Veronica Maya e la “vacanza” prolungata

Veronica è bloccata nella sua casa a Roccaraso dove aveva deciso di trascorrere la sua settimana bianca che, viste le condizioni, si sta prolungando: “Si.

Eravamo qui per le vacanze di Carnevale prima che succedesse tutto questo. Mio marito Marco è un medico quindi è maggiormente esposto a rischi: così abbiamo deciso che io sarei rimasta qui con i bambini e lui a Napoli”. Con lei ci sono i suoi 3 bambini: Riccardo di 8 anni, Tancredi di 6 e Katia di 4. Con loro c’è anche, immancabilmente, la tata e il loro cane Leone.

La quarantena di Veronica Maya noia-free

Non un attimo di pausa racconta la Maya che ha organizzato tutta la giornata per tenere impegnata lei e i suoi bambini: “Grazie all’homeschooling le mattinate volano, poi c’è il pranzo e i compiti.

Io mi sono organizzata portando libri, glitter e cartoncini per fargli fare dei laboratori. In più, ho aggiunto le pulizie domestiche, ognuno deve rifare il letto, spolverare e passare l’aspirapolvere. Poi cuciniamo tanto, impastiamo la pasta frolla per fare i biscotti con gocce di cioccolata e mi aiutano a pulire le verdure per le zuppe. Sotto casa abbiamo anche un prato per fare qualche passeggiata“.

La preoccupazione per il marito medico

La showgirl si mostra anche preoccupata per il marito, Marco Moraci, anche se sa che sta prendendo tutte le precauzioni del caso.

Lui è un chirurgo plastico rimasto a Napoli a lavorare. Adesso si trova in quarantena, distante da tutti, a causa del numero di persone con cui è venuto in contatto.

