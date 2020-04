Dramma a Levane, nell’aretino, dove un uomo ha ucciso la propria figlia di 4 anni ed ha ferito anche il fratellino di 10 anni, fortunatamente non in maniera grave.

Subito dopo l’uomo avrebbe tentato il suicidio ma è stato soccorso e fermato. La madre dei due bambini al momento del dramma si trovava fuori casa ed ha scoperto tutto una volta entrata: al momento è in stato di shock, ed avrebbe dichiarato di non avere idea di cosa possa aver scatenato la furia dell’uomo.

Colpito anche il fratellino della piccola

È accaduto a Levane, una frazione del comune di Bucine, in provincia di Arezzo.

Un uomo di 39 anni avrebbe colpito con violenza la figlia di 4 anni con un’arma da taglio, per poi aggredire anche il fratellino della piccola. Dopodiché, conscio del suo gesto, l’uomo si sarebbe gettato in un pozzo poco lontano. Non è morto e, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stato salvato e portato all’ospedale di Santa Maria della Gruccia di Montevarchi.

Ignote le motivazioni dell’aggressione

Non si conoscono al momento né le condizioni del bambino sopravvissuto né le motivazioni che avrebbero fatto scattare la violenza inaudita anche se si parlerebbe dell’ipotesi di un raptus di rabbia.

L’uomo sarebbe originario del Bangladesh.