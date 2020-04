Niente sole in programma nemmeno per la festa del 25 aprile: già in questi giorni stiamo assistendo all’arrivo di un anticiclone che ha portato temperature più fredde su tutto il territorio italiano. Il crollo delle temperature di questa settimana, causata dall’arrivo di un’ondata di aria fredda in discesa dalla Scandinavia verso il mediterraneo orientale, si protrarrà fino al weekend con tempo a tratti instabile e temperature sotto la media stagionale.

Per il 25 aprile, precipitazioni al Nord e tempo poco più stabile al meridione

Secondo gli esperti, l’instabilità colpirà soprattutto il Nord Italia, dove è prevista nuvolosità sparsa su tutte le regioni, che porterà, nel pomeriggio e in serata, piogge o acquazzoni su arco alpino, alte pianure e genovese.

Niente precipitazioni, invece, per Centro, Sud e Isole, dove si prevedono locali addensamenti alternati a schiarite: sono previste deboli piogge in mattinata solo in Salento. In generale, rispetto alla settimana precedente, le temperature minime e massime presenteranno un lieve aumento.

