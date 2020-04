Un caso nazionale a cui è difficile dare spiegazione. Una storia senza precedenti che continua a non aver ancora una fine.

Bianca Dobroiu era positiva al Covid-19 dopo 55 giorni di quarantena e ben 6 tamponi. La ragazza continua il suo isolamento e racconta come sta vivendo questa assurda situazione, senza perdere l’ultima speranza: i test sierologici.

Positiva da 55 giorni senza alcun sintomo

Bianca inizialmente aveva presentato i classici sintomi da Covid-19 , tosse e febbre, da cui poi è guarita. La giovane influencer racconta al Resto del Carlino la sua situazione ad oggi: “Dal 10 di marzo non ho più nulla: colpi di tosse azzerati, niente febbre.

E mi sono pure allenata, fisicamente sto benissimo”.

La situazione in cui versa la obbliga però ad un isolamento anche dentro casa, perché la ragazza vive con la mamma. E condividere gli spazi casalinghi non è semplice “Con mia madre, ci alterniamo per ogni cosa, anche per mangiare facciamo a turno. È un incubo”.

Ultima possibilità contro il Covid-19: i test sierologici

Le speranze di Bianca, vista l’assurda situazione, iniziano a vacillare e diventa sempre più difficile immaginare la fine di questo incubo, sempre al quotidiano bolognese confida le sue preoccupazioni: “Già dieci giorni fa mi sembrava essere in un delirio, risultavo sana al 100%, visitata in ospedale, e ancora positiva al Covid.

Oggi non so più cosa pensare”.

Rimane però ancora un’ultima opzione data dai test sierologici: “Insisterò per farlo, perché se quello risulterà negativo allora si faranno due domande”.

Coronavirus, un caso nazionale

Sopportare questa situazione è davvero difficile, la giovane influencer racconta come continua a vivere questo lungo isolamento: “Ormai non accendo più la tv, non voglio sentire più nulla.

Spero di togliermi presto questo pensiero”.

Sul fatto di esser diventata un caso nazionale dichiara: “Sono diventata un caso nazionale? Ormai ci rido su, non mi deprimo e non voglio farmi problemi psicologici” .

Dopo 55 giorni ancora positiva al Covid-19: il caso senza precedenti in Italia