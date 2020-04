Rebecca ha 14 anni e alcune patologie rare. Ha bisogno di un delicato intervento chirurgico che non poteva essere effettuato in Italia, ma a causa dell’emergenza coronavirus viaggiare è diventato un problema, tanto che il suo trasferimento in Germania era stato bloccato. La notizia e l’appello disperato dei suoi genitori sono stati ascoltati e proprio ieri, grazie all’interessamento del ministro Di Maio, è arrivata la buona notizia.

Rebecca potrà andare in Germania

“Comunicazione ufficiale“, scrive la madre di Rebecca, felice, alle persone che la seguono su Facebook. “La Germania può prendere in carico Rebecca il 4 maggio.

Anche l’ospedale svizzero si è dichiarato favorevole a prestare le cure adeguate nell’imminente. Una grande vittoria!“, ha scritto ancora. La sua bambina ha due patologie rare, la malformazione di Chiari e l’ipotensione liquorale. Fondamentale per ottenere questa vittoria è stato il lavoro della Farnesina: “Ringrazio il Governo italiano, la Farnesina, le Ambasciate, le Istituzioni politiche, la Regione Piemonte, i medici italiani e esteri, la tv, i giornalisti e chiunque mi abbia teso una mano in questo terribile momento di sconforto e di buio totale“, conclude commossa.

Il ruolo della Farnesina

In una nota il ministero degli Esteri spiega: “Rebecca sarà presto trasferita nella struttura ospedaliera tedesca o Svizzera che la famiglia sceglierà per affrontare un importante intervento“. E ancora: “Ciò è stato possibile grazie al lavoro della rete diplomatica italiana che ha permesso il contatto fra le equipe mediche sia tedesche che svizzere con i medici italiani che hanno in cura Rebecca, a seguito del personale interessamento del ministro Di Maio. Le misure di sicurezza Covid-19, che tutte le strutture mediche devono rispettare, hanno impedito l’immediato trasferimento a fine marzo della bambina per evitare un’eventuale esposizione al contagio“.

L’appello dei genitori di Rebecca però è servito e il Ministero si mette a disposizione: “La rete diplomatica continuerà a lavorare per dare il massimo supporto alla famiglia nell’organizzazione della logistica del trasferimento“.