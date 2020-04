Come lo stesso Nino D’Angelo ha spiegato il suo nome era Rossella Ruggiero, ma lei stessa amava definirsi D’Angeliana. Fan affezionata del cantante è venuta a mancare in questi giorni. E ieri sera, prima di annullare la diretta, è stato proprio D’Angelo ha raccontare la perdita di un persona che ha fatto parte della sua vita e della sua carriera.

All’addio di Nino si unisce quello di Gigi D’Alessio, altro beniamino di Rossella. Sia D’Angelo che D’Alessio si rivolgono anche a Veronica, la figlia della Ruggiero, raccogliendosi attorno al suo lutto.

Nino D’Angelo dice addio a Rossella

La scorsa settimana Nino D’Angelo è intervenuto sul suo profilo Facebook, pubblicando una foto che lo ritrae con l’amica Rossella. “Non ci posso credere” esordisce il musicista pieno di dolore. “Veramente una dolcissima madre e piena d’amore per la sua famiglia.Per una vita sempre al mio fianco a sostenermi e a regalarmi il sorriso di chi ti vuole bene veramente. Rossella Ruggiero D’Angeliana, cosi’ si faceva chiamare in onore a me….Andate a visitare il suo profilo, solo cosi’ potete capire quanto mi ha amato.

Sono vicino al marito, ai figli e a tutta la sua famiglia….Ciao Rossella R.I.P“.

Al post ha risposto Veronica, figlia di Rossella. “Ciao Nino sono la figlia…” si legge nel commento della ragazza. “Sicuramente con questo tuo gesto hai reso felice la mia mamma. Ti ringrazio di cuore… Non puoi immaginare quanto lei ti amava e sicuramente continua ad amarti anche ora. Mi diceva sempre: “Se mi succede qualcosa avvisa Nino, va a finire che non mi vede più ai suoi concerti e pensa che io non lo voglio seguire più!!!” Sono cresciuta con te e le tue canzoni e ti ho amato anche io grazie alla mia mamma…“.

Il saluto di Gigi D’Alessio

Alla voce di D’Angelo si è poi aggiunta quella di Gigi D’Alessio. Il cantante partenopeo con un video si è rivolto proprio alla giovane figlia di Rossella Ruggiero, Veronica, rincuorandola e mostrandogli tutto il suo affetto.

“Ciao Veronica, volevo dirti che da oggi nel coro degli Angeli si sentirà anche la voce di tua mamma” ha detto Gigi. Poi ha concluso: “Un abbraccio, vi voglio bene“.