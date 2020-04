L’emergenza Coronavirus ha colpito direttamente e non tutta l’Italia e adesso anche il resto del mondo.

Antonella Clerici parla in un’intervista della sua quarantena insieme al compagno Vittorio Garrone e rivela un suo grande rimpianto: non aver potuto dire addio ad un caro amico.

Il grande rammarico dell’ex conduttrice di Rai 1

In un’intervista rilasciata a Nuovo e ripresa da diversi siti, la celebre conduttrice rivela dettagli su come stia trascorrendo questo difficile periodo per il Paese intero. “Mi manca non poter parlare al mio pubblico quotidianamente. Con La prova del Cuoco ogni emergenza che vivevamo veniva affrontata con le persone a casa” rivela Antonella, che racconta di come anche il compagno sia preoccupato dal virus “Lui è il capofamiglia, non perde mai il controllo perché sa di avere una grande responsabilità.

Ma quando siamo soli ci facciamo un sacco di domande. Tiene alto il morale dei ragazzi, ma vedo che è preoccupato anche lui”.

Alla domanda sui più grandi rimpianti della sua vita, la celebre presentatrice ne ricorda uno avvenuto di recente: “Se ne ho uno è precedente a questo brutto periodo ed è quello di non essere riuscita a salutare un compagno di scuola che si era ammalato e che è venuto poi a mancare” confessando così un dolore che non aveva mai raccontato prima.

La nuova vita col compagno e i futuri progetti lavorativi

L’ultima apparizione televisiva di Antonella è stata come valletta al Festival di Sanremo 2020, ma dopo l’abbandono del La Prova del Cuoco la conduttrice non ha avuto vita semplice. Dopo la cancellazione di Sanremo Young e i risultati deludenti di Portobello, la Clerici sarebbe dovuta tornare con un nuovo talent, Sei un mito, su Rai 1 ma il programma è slittato in autunno.

Sempre a Nuovo, la presentatrice aveva affermato di non vedere l’ora di tornare nel suo amato ambiente, quello del piccolo schermo. In particolare sembra patire la lontananza dal pubblico televisivo con cui aveva u rapporto quotidiano. Una volta finita l’emergenza Covid-19, quindi, Antonella sembra pronta a tornare in pista con nuovi progetti.

Approfondisci

Tutto su Antonella Clerici

Antonella Clerici confessa: “Maelle si tiene tutto dentro, come il padre”