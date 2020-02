Antonella Clerici torna sul piccolo schermo dopo il lungo periodo di pausa da quando ha lasciato La prova del cuoco.

Dopo le parole del direttore di Rai 1 Stefano Coletta alla conferenza stampa di Sanremo che l’avevano fatta commuovere, infatti, sembra proprio che Coletta abbia mantenuto la promessa.

Qual è il nuovo programma di Antonella Clerici

La celebre conduttrice è pronta per un ritorno in grande stile in casa Rai: quest’anno debutterà il suo nuovo programma Sei un mito.

Il format è nuovo, anche se ricorda molto Ti lascio una canzone: i protagonisti sono infatti bambini e ragazzi che interpreteranno i brani classici e più amati della musica italiana.

Antonella dovrebbe trovarsi quindi a proprio agio alla conduzione visto che conosce già la dinamiche del gioco.

Il nuovo show sarebbe dovuto partire questa primavera, più precisamente ad aprile, ma nelle ultime ore il sito Tvblog ha riportato che il programma potrebbe slittare in autunno, in modo da essere definito al meglio, anche se già si parlano di modifiche importanti al format. Ulteriori informazioni si avranno quindi solo più avanti col tempo.

Un ritorno in prima serata per la conduttrice

Bisognerà quindi aspettare il prossimo autunno per rivedere Antonella ritornare in tv da protagonista.

In effetti da diverso tempo la conduttrice era stata relegata a ruoli “minori” come la valletta nell’ultimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e allo Zecchino d’oro.

Dopo aver lasciato La prova del cuoco per dedicarsi alla vita privata, infatti, il ritorno in tv per Antonella non è stato facile: prima la Rai ha cancellato il suo Sanremo Young, poi il risultato del suo Portobello in prima serata non è stato a livello delle aspettative.

Insomma per Antonella si tratta di una vera e propria sfida da superare e lo slittamento fa anche pensare che si stia preparando al meglio per affrontarla.

Lo stesso Stefano Coletta aveva dichiarato: “Trovo che sia una bestemmia che Antonella non sia presente su Rai1 da un po’ di tempo: sarà un asset della rete” e in effetti la Rai sembra aver mantenuto la promessa.

