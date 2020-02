Antonella Clerici riparte da un Sanremo bomba, con ascolti che non si vedevano da decenni, e lo fa con l’emozione giusta e anche qualche lacrima. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco torna a calcare il palco che la vide già protagonista due volte, e con successo (una in solitaria, l’altra insieme a Bonolis). Nella quarta serata, quella di stasera, sarà lei ad affiancare Amadeus insieme alla chiacchieratissima Francesca Sofia Novello, passata alla storia, senza volerlo, per la polemica “del passo indietro”. Presente alla consueta conferenza stampa dell’ora di pranzo, Antonella si è sciolta in un pianto liberatorio dopo le parole del nuovo direttore di Rai 1, Coletta.

Le parole che hanno commosso Antonella

L’occasione per un endorsement di Coletta nei confronti della Clerici è arrivata in risposta ad una domanda della giornalista Marongiu che chiedeva se nella nuova Rai 1 “pop” ci fossero nuovi concreti progetti per la conduttrice. Coletta prima ha messo le mani avanti (“Personalmente non avevo relazioni approfondite con i talent di Rai 1”) salvo poi successivamente sbilanciarsi: “Io credo che sia una bestemmia che la Clerici non sia presente su Rai 1.

È una professionista e una donna autorevole, è ludica ma autentica, non ha mai messo filtri con il pubblico. Per me Antonella Clerici è un assett dell’ammiraglia”. Parole che hanno commosso la Clerici che si è dovuta asciugare le lacrime: “Sono lacrime di gioia e anche di riconoscenza perché per me è stato veramente un anno complicato. Essere qua, sentire le tue parole, sentirmi circondata da questo affetto… devo dire la verità, ne avevo un po’ bisogno”. La sala stampa ha accolto l’emozione della Clerici con un applauso sentito.

Antonella Clerici si commuove in conferenza stampa

I recenti problemi con la Rai

Antonella Clerici non era stata annunciata nei palinsesti di presentazione di inizio stagione. Lontana dalla tv negli ultimi mesi, senza un programma forte (ma solo il debole contentino dello Zecchino d’Oro), la conduttrice non ha mai nascosto di aver avuto un dialogo difficile con la Rai, e in special modo con la vecchia dirigenza di Teresa De Santis. Ora, con Coletta – già apprezzatissimo alla guida di Rai 3 e con un ottimo debutto a Rai 1 – le cose potrebbe cambiare.

Nel futuro prossimo di Antonella c’è un talent con i bambini sulla falsa riga di Ti Lascio Una Canzone. In quello immediato, c’è la semifinale di Sanremo: “Io ho voglia di affidarmi a lui (parla di Amadeus, ndr.). Parla di linguaggio tv, ha il nostro codice. Mi sento presa per mano e vorrei fare una cosa che non si aspetta. È mancato ultimamente il mio spirito giocoso. Con lui mi sento molto protetta“.

Antonella Clerici allo Zecchino d’Oro

