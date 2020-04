Immediata svolta nella questione delle migliaia di mascherine sequestrate alla ditta di Irene Pivetti. Stando quanto si apprende, l’ex Presidente della Camera è indagata dalla Guardia di Finanza di Siracusa. La stessa però si difende: “È un’indecenza“.

Sequestrate 9.000 mascherine

La vicenda era emersa solo due giorni fa. 9.000 mascherine provenienti dalla Cina sono state sequestrate all’aeroporto di Malpensa perché avrebbero un marchio di conformità falso. Come riporta Repubblica, la Pivetti avrebbe venduto tali mascherine, del modello Ffp2, nonostante il divieto dell’Inail. Da qui la segnalazione per frode nell’esercizio di commercio nei confronti della Only Logist Italia srl, società dell’ex Presidente della Camera Irene Pivetti.

A seguito delle prime segnalazioni, ora si registrano le indagini su Irene Pivetti da parte della Guardia di Finanza. Assieme a lei, risulterebbe indagato anche il titolare della Stt Group di Lentini (Siracusa), società operante nella distribuzione di prodotti farmaceutici. Inoltre, Irene Pivetti sarebbe anche sotto inchiesta per l’illecito amministrativo; sempre Repubblica riporta un passaggio della richiesta di perquisizione, in cui si evince che la Pivetti avrebbe venduto “dispositivi di protezione di terza categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza“.

La replica di Irene Pivetti: “È un’indecenza”

Già nelle scorse giornate, Irene Pivetti aveva rigettato ogni accusa dichiarando che la sua società aveva rispettato tutte le regole. Ora, a seguito delle indagini della Gdf sulle mascherine contraffatte, la stessa ha rilasciato una dichiarazione ad Adnkronos.

“È una indecenza – riporta la fonte – stanno cannoneggiando un’impresa seria come la mia, che sta facendo enormi sacrifici per fornire mascherine molto controllate“. La Pivetti ha poi ribadito che “le norme sono confuse“. “Qualcuno aveva piacere di inventarsi una specie di mostro, una Grimilde della fiaba di Biancaneve“, ha dichiarato Irene Pivetti, augurandosi che l’inchiesta faccia emergere la verità.

