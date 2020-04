1° maggio a casa senza i tradizionali picnic o gite fuori porta. Ma dopo una settimana di intense piogge, cosa ci aspetta per il weekend? Si potrà prendere il sole sul balcone o brindare con i vicini di palazzo senza dover aprire l’ombrello? O continueremo ad attraversare una primavera piovosa?

Meteo 1° maggio: piogge al Nord, più sereno al Sud

Seppur ancora presto per avere delle previsioni meteo totalmente affidabili, per il 1° maggio si prevede una situazione meteo particolarmente incerta. Potremmo trovarci ad avere a che fare con un mix di pioggia e temporali violenti che si alterneranno ad alti e bassi di temperatura rispetto alla media stagionale con possibilità di grandine e temporali violenti.

Il ponte si porta dietro, dunque, gli strascichi della settimana, caratterizzata da nubifragi in alternanza a piccole ondate di tregua e bel tempo. In particolare, le piogge interesseranno il Nord del paese, con qualche sporadico rovescio nella zona tra Calabria e Sicilia. Il resto dell’Italia sarà coperto da nuvole per tutta la giornata, con qualche raggio di sole che farà capolino durante il pomeriggio. La sera, poi, ulteriori peggioramenti per le regioni Centrali.

Costanti le temperature e le condizioni meteorologiche del Sud Italia. Previste temperature massime sui 23 gradi.

Una primavera 2020 capricciosa

La primavera 2020, come stiamo vedendo, è, quest’anno, particolarmente capricciosa. Venti forti, temporali, piogge e cali delle temperature si alternano a cielo sereno e calura. L’instabilità atmosferica è frutto di contrasti termici, che deriveranno dallo scontro di masse d’aria che hanno temperature diverse. La seconda parte del mese di maggio dovrebbe invece stabilizzarsi: partirà un maggio primaverile in piena regola, senza temperature esageratamente estive e con tempo a tratti variabile.

La situazione cambierà con l’arrivo di giugno: il quadro che emerge è piuttosto complicato. Sono previste temperature sopra le medie già dalla fine di maggio, quando cioè l’estate inizierà a bussare alle nostre porte. In concreto stiamo parlando di riuscire a raggiungere fino a +2°C rispetto alle medie di riferimento.

