È da poco terminata l’ultima edizione di Amici 2020, che ha visto trionfare la giovane Gaia Gozzi in uno studio deserto a causa dell’emergenza Covid-19. Intanto la macchina di Maria De Filippi non si ferma e sono iniziati i preparativi per un’edizione speciale che partirà a breve: ecco tutti i dettagli.

La conferma ufficiale: il nuovo show cambia nome

Nelle ultime settimane si erano rincorse molte voci sulla nuova edizione inedita di Amici che avrebbe visto la partecipazione degli ex concorrenti più amati e di più successo del programma. Con l’arrivo della pandemia, però, i piani sono cambiati per tutti e anche per il palinsesto Mediaset, che ha visto uno slittamento di questa versione, prevista inizialmente subito dopo la fine dell’edizione regolare di Amici 2020.

Nell’ultimo video Instagram dalla pagina ufficiale del programma, si legge: “Continuiamo a credere che il domani sia migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto”. Il titolo del talent ha subito un cambiamento, da Amici All Star diventa Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia, con chiaro riferimento alla situazione drammatica che il nostro Paese sta vivendo.

Un cast di nomi amatissimi del talent

La data di partenza non è ancora stata ufficializzata, ma si tratterebbe secondo alcune indiscrezioni riportate da diversi siti, del prossimo 5 maggio per una durata totale di 4 puntate. Insieme al cambio di nome viene anche svelato il cast di questa edizione inedita. Per la categoria ballo ci saranno Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. Invece nella sezione canto troveremo The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giorgiana Angi, Random e Gaia Gozzi, neo vincitrice dell’ultima edizione.

Riguardo alla giuria del programma non ci sono ancora indiscrezioni, se non Vanessa Incontrada che ha confermato la sua presenza attraverso una diretta Instagram. Insomma la macchina di Amici non si ferma e Maria è già pronta a ritornare sul piccolo schermo con questo speciale all’insegna della solidarietà.

