Di 14 ore fa l’ultimo video pubblicato dalla cantante dalla fama planetaria, Madonna. Un video in cui la diva si mostra all macchina da scrivere dove prendono forma le sue parole in quello che chiama “Diario della quarantena“. Proprio nell’ultimo video pubblicato su Instagram, la popstar ha rivelato di essersi accorta, dopo essersi sottoposta ad un test, di aver sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus.

Covid-19, Madonna svela ai fan: “Ho sviluppato gli anticorpi”

Sono tanti gli artisti di fama mondiale costretti a sfogare la propria arte, dalla musica alla scrittura, sui social ai tempi del Coronavirus.

Anche una star internazionale come Madonna da settimane si intrattiene insieme ai suoi fan scrivendo e registrando un “Diario della quarantena“, una serie di video e riflessioni pubblicate su Instagram. Proprio nell’ultima “puntata” pubblicata su Instagram giovedì sera (ora italiana), Madonna ha voluto condividere con i fan quanto scoperto recentemente a seguito di un test sul Coronavirus a cui si è sottoposta.

Il test positivo che non garantisce “immunità”

“Ho fatto un test l’altro giorno – racconta Madonna ai followers – Ho scoperto di aver sviluppato gli anticorpi del Coronavirus“.

Il che fa dunque presupporre che, come numerosi casi al mondo di asintomatici, anche la popstar sia stata contagiata dal Covid-19 pur non accusando alcun malessere ma sviluppandone gli anticorpi. Trattandosi di un test che ha evidenziato la sola presenza di anticorpi risulta al momento difficile capire per la cantante quando sia stata contagiata e quali sintomatologia abbia avuto a cui si aggiunge l’impossibilità di sapere se può considerarsi effettivamente “immune” al virus, fugando quindi la possibilità di poterne essere contagiata di nuovo.

