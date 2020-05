Quando si parla di emergenza Coronavirus non si può sottovalutare un aspetto. Gli italiani, stando a casa, continuano a consumare luce e gas. A causa del lockdown molte famiglie, però, sono in difficoltà con i pagamenti delle bollette. Per questo l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) chiede risposte al Governo e direttive su come comportarsi soprattutto nella fase di ripresa.

Chi può ricevere gli aiuti economici

Per ora non ci sono norme specifiche né misure adatte a far fronte alle difficoltà che il periodo comporta e a quelle che verranno.

Arera ha deciso di inviare al Governo una segnalazione, proprio per chiarirsi e chiarire le idee sul da farsi. La situazione attuale è la seguente. Ad aver diritto a bonus sociali sono quei nuclei famigliari con ISEE pari o inferiore a 8.265 euro. Il limite diventa di 20mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. La proposta di Arera è, invece, di estendere l’aiuto anche all’utenza dei rifiuti e rinnovare per altri 12 mesi i bonus con scadenza prevista tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020.

Un ulteriore aiuto è dato dalla sospensione dei distacchi per morosità fino al 3 maggio.

Taglio costi fissi per piccole e medie imprese

Non si parla solo di famiglie: Arera si sta interrogando anche sulla situazione delle piccole e medie imprese. Per tutelarle, l’Autorità sta ipotizzando di ridurre o azzerare quelle che comunemente definiremmo quote fisse della bolletta elettrica. Si tratta di quella spesa costante riguardante trasporto e gestione del contatore e degli oneri generali. Una sospensione di questo tipo potrebbe giovare non poco alle imprese che hanno dovuto temporaneamente sospendere il proprio operato a causa del Coronavirus.

Con un intervento su questi elementi si andrebbero a tagliare i costi delle bollette di circa il 20%. Nel decreto di aprile (che ancora non è stato pubblicato) saranno meglio specificati questi punti. Dato certo è che verranno stanziati 10 miliardi per le aziende e 2 per affitti e bollette.

