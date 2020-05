Giovanna Botteri è una delle firme più importanti del giornalismo italiano. Volto storico della Rai, ha costruito una carriera straordinaria nel mondo dell’informazione e ha raccontato la nostra storia da ogni angolo del pianeta. Un ruolo che parla da sé e mette a tacere senza fatica le critiche per il look di cui è stata destinataria a più riprese.

Giovanna Botteri: la biografia

Classe 1957, nata a Trieste e figlia di Guido Botteri, ex direttore della sede locale Rai, Giovanna Botteri è una delle donne di punta dell’informazione.

In tasca una laurea in Filosofia e un dottorato in Storia del cinema alla Sorbona, ha coltivato quella innata passione per il giornalismo che l’ha fatta diventare una delle professioniste più affermate di Viale Mazzini.

L’esordio di Giovanna Botteri è avvenuto sulla carta stampata, e risale al 1985 il suo ingresso in Rai. Prima la radio, poi la televisione e un percorso fatto di grandi tappe nel racconto della storia dei giorni nostri.

Un’inviata speciale in giro per il mondo

Il ruolo di Giovanna Botteri è quello di inviata speciale, corrispondente da alcune delle aree più calde del pianeta per la Rai.

Bosnia, Algeria, Iran, Sudafrica, Afghanistan, Iraq, Kosovo e Albania sono soltanto alcuni dei Paesi in cui ha operato, portando al pubblico italiano il resoconto di fatti, tragedie e conquiste che sono tappe chiave per la comprensione dell’oggi.

Nel 2006 ha assunto l’incarico di inviata dagli Stati Uniti, e si è trasferita a New York. Dal 2019 è corrispondente Rai da Pechino, voce della cronaca dell’emergenza Coronavirus nel cuore nevralgico della pandemia.

Una vita privatissima e niente fronzoli

La vita di Giovanna Botteri al di là dei riflettori del giornalismo è blindata.

Privata, anzi: privatissima. Pochissime sono le informazioni relative al suo vissuto personale lontano dalla sfera prettamente professionale.

Una di queste riguarda la passata relazione con il giornalista Lanfranco Pace, come riporta il Corriere della Sera, da cui ha avuto la figlia, Sarah Ginevra Paci.

Un’esistenza, quella della giornalista, incorniciata da un successo straordinario che va oltre le apparenze. Niente fronzoli, niente di più della sua competenza al servizio dell’informazione.

