Nel 2020 si può ancora porre sullo stesso piano l’aspetto estetico, la preparazione e la professionalità di una donna nel suo lavoro? A quanto pare la risposta è sì, o almeno vista la recente esperienza vissuta da uno dei volti più noti del giornalismo italiano in piena emergenza Covid-19, l’inviata della Rai in Cina. Giovanna Botteri è stata, negli ultimi mesi, più volte presa di mira per il suo aspetto, dall’abbigliamento reputato poco curato come i suoi capelli.

Critiche che fanno storcere il naso, non solo se si pensa alla figura interessata, ma anche, ad esempio, al fatto che il fuso orario con Pechino è di 7 ore avanti e in più occasioni i collegamenti in diretta con i Tg nostrani avvengono (per lei) nel cuore della notte.

Il naso si storce ancora di più se, a prestare la sua voce a queste critiche, ci si mette qualcuno che ha fatto della lotta alle discriminazioni una missione, fondando anche una Onlus, Michelle Hunziker. In un recente servizio firmato Striscia la Notizia, Michelle ha ironizzato sull’aspetto della giornalista scatenando l’ira del web e una risposta precisa e puntuale della diretta interessata.

Le critiche a Giovanna Botteri

Sciatta, mal vestita, con indosso sempre lo stesso maglioncino, i capelli disordinati e grigi. Queste le parole che hanno accompagnato la giornalista Giovanna Botteri in questi giorni. Se l’intento era quello di far ridere, di certo Striscia l’obiettivo l’ha mancato andando letteralmente fuori orbita. In un servizio, che pare esser stato rimosso dai siti ufficiali e dal web, la giornalista viene derisa per il suo aspetto scatenando l’ira di molti, tra colleghi giornalisti e tanti altri.

“Una carriera straordinaria, su cui un noto programma televisivo (Striscia la Notizia) ha tentato, però, di fare ironia. Come? Buttandola sull’aspetto estetico, evidenziando il look “trasandato” della giornalista e l’uso costante dello stesso vestito, concludendo il servizio con un’animazione di lei inserita in una vasca mentre si lava i capelli” tuona ad esempio Cathy La Torre su Facebook, che parla di una discriminazione rivolta a tutte le donne: “La cui professionalità, la cui esperienza, la cui conoscenza vengono sistematicamente subordinate all’essere o meno esteticamente piacenti”.

Giovanna Botteri la conosciamo ormai un po' tutti. Storica inviata Rai, ci ha raccontato per più di dieci anni, sempre… Pubblicato da Cathy La Torre su Sabato 2 maggio 2020

Michelle che aveva contestato le parole di Amadeus

Ad essere nel centro del mirino però non c’è solo il servizio e il programma firmato da Antonio Ricci, si trova anche Michelle Hunziker, che a quel filmato ha prestato la voce.

La stessa che lo scorso febbraio aveva duramente contestato le parole pronunciate da Amadeus nel corso della conferenza stampa sul Festival di Sanremo, in merito alla presenza di Francesca Sofia Novello sul palco dell’Ariston. Forse a fare un passo indietro, questa volta, dovrebbe essere proprio la Hunziker, visto il suo impegno nella lotta dei diritti delle donne e contro la discriminazione.

Mentre il popolo del web s’indigna e chiede giustizia, i giornalisti tutti, il CPO CNOG, CPO FNSI, CPO USIGRAI e Giulia Giornaliste si schierano accanto alla stimatissima collega, parlando di body shaming, è arrivata la risposta della diretta interessata, ed è espressione di tutta la sua professionalità.

La risposta di Giovanna Botteri

Quella di Giovanna Botteri è una vera e propria lezione di stile che porta con sé anni di esperienza, anche in prima linea in zone di guerra. Come cita il comunicato: “Lei non ha voluto, non vuole farne un caso personale”, ma ha voluto cogliere l’occasione per invitare “Tutte e tutti ad una sacrosanta battaglia culturale”.

In poche righe la giornalista ha voluto far riflettere come l’aspetto non sia importante quando quello che conta è la tua voce e quello che ha da dire.

La lettera di Giovanna Botteri