L’emergenza Covid-19 costringe tutti a trascorrere molto tempo in casa e la poca attività fisica può portare a prendere qualche chilo di troppo. Lo ha confessato anche Mara Venier, che alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora racconta di aver preso ben 8 chili e parla della sua convivenza “forzata” con il marito Nicola Carraro.

Mara Venier racconta la sua quarantena senza filtri

La celebre conduttrice di Domenica In non si riposa neanche durante la reclusione dovuta al Coronavirus. Infatti il suo appuntamento domenicale su Rai 1 non si è mai fermato.

Ma nonostante ciò, afferma di fare poco esercizio fisico a casa sua. “Ho un terrazzo, cammino lì ma poco, non faccio altro che cucinare e mangiare! Rispetto regole e misure, ed è giusto così. Ho preso 8 chili” confessa la simpatica conduttrice.

Riguardo al suo lavoro dedito a fornire informazioni quotidianamente, ma anche dal risvolto leggero e di intrattenimento in questi tempi difficili, a Domenica In, Mara Venier parla della sua difficoltà, anche emotiva, ad affrontare la diretta. “Sono completamente sola con una piccola squadra che mi sostiene moralmente, all’inizio non è stato semplice – dichiara la presentatrice – mi trucco a casa, mi faccio i capelli a casa.

In Rai i reparti sono chiusi, è anche giusto così”.

In effetti in tutte le trasmissioni televisive l’assenza del pubblico in studio si fa sentire e i conduttori devono continuare il loro lavoro anche senza i consueti aiutanti.

Le difficoltà di “spazi” in casa Venier

La simpatica conduttrice rivela anche che stare 24 ore al fianco del proprio partner potrebbe diventare difficile da gestire. In particolare confessa di non essere mai stata così tanto tempo al fianco di Nicola Carraro, che ha sposato nel 2006.

“Anche la convivenza è pesante, ragazzi. Ci sono 2 letture, quella di chi è lontano e quella di coloro che vivono insieme – rivela Mara – Io non ne posso più, in generale. Pure la convivenza stretta, per chi non è abituato, alla lunga diventa pesante. Siamo in 2 piani, lo spazio c’è. Però non ero abituata a stare così tanto a casa”.

Insomma la presentatrice non vede l’ora di poter tornare, come tutti, all’aria aperta per godersi queste belle giornate di sole.

