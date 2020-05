Mara Venier continua ad andare in onda con successo con il suo programma Domenica In ma, svestiti i panni della “signora della domenica”, trascorre le giornate alle prese con gli scherzi del marito Nicola Carraro. Quest’ultimo, protagonista di una piccante confessione della conduttrice, l’ha ripresa durante un momento di vita quotidiana, un video dai toni romantici postato dalla stessa Venier sui suoi social.

“Appena finisce ci risposiamo”

Nicola Carraro vorrebbe risposare la moglie Mara Venier. Il produttore cinematografico ha ripreso la Venier in un momento casalingo, con la zia alle prese con le pulizie del terrazzo.

La didascalia recita: “Mio marito si diverte così, appena finisce la quarantena…”.

Tra i due c’è un rapporto molto affiatato che potrebbe essere suggellato da un secondo matrimonio come si sospetta dalla frase scritta da Carraro come commento al post: “Appena finisce ci risposiamo”. Il divertente scambio di battute prosegue così: “La vuoi finire?” commenta la Venier. “Facci fare due risate”

Mara Venier pubblica spesso su Instagram dei video mentre è in cucina, preparando una delle sue ricette per il marito. Tuttavia, come rivelato a Un giorno da pecora, la convivenza non è sempre facile, nonostante la casa in cui vivano sia molto grande e suddivisa in due piani.

La mancanza del nipotino

Mara Venier a Domenica In è spesso protagonista di gaffe, come quella fatta con Francesco Renga , ma anche commeventi, come accaduto il giorno di pasqua. A causa del Coronavirus, infatti, la presentatrice è lontana dal nipotino Claudio ma quest’ultimo le ha mandato un videomessaggio che ha fatto sciogliere in lacrime la Venier, che ha poi detto che tutti i nonni d’Italia avrebbero capito la sua emozione.

Su Instagram, riportando il video ha poi scritto: “Oggi non ce l’ho fatta …non mi aspettavo questa bella sorpresa…siamo tutti più fragili..e non vedere i nostri nipoti è devastante.” Anche nelle ultime ore, la conduttrice ha pubblicato un video di Claudio, scrivendo: “Amore di nonna ….appena sarà possibile ti riempio di baciiiiiiiii”.

Approfondisci:

Domenica In, Arisa rivela la sua solitudine a Mara Venier

Renzo Arbore ricorda l’amore per Mara Venier: “Compagna straordinaria”

Domenica In torna il 22 Marzo, Mara Venier: “Bisogno di leggerezza”