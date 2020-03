L’emergenza coronavirus sta costringendo gli italiani a rimanere a casa propria al fine di evitarne la diffusione. Come tutti gli italiani, anche i Vip stanno così passando le loro giornate in diversi modi: chi pulisce casa, chi legge, chi fa sport… e chi sta ai fornelli. Mara Venier, momentaneamente libera dagli impegni lavorativi in Rai, si è dedicata alla cucina, come testimonia un video postato sul suo profilo Instagram.

Mara Venier versione cuoca

In questa crisi sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, la gente è costretta a restare in casa in una sorta di quarantena forzata.

E così si riscoprono passatempi e hobby che spesso accantoniamo nella nostra frenetica vita quotidiana. È il caso anche della zia d’Italia, Mara Venier. La conduttrice è al momento in pausa dagli impegni in Rai: il suo programma Domenica In è stato infatti sospeso così come numerose trasmissioni di punta del ricco palinsesto della Tv di Stato. Ma per non restare con le mani in mano e lasciarsi sopraffare dalla noia e dalle preoccupazioni (più che comprensibili) del momento, zia Mara si è data alla cucina.

Il marito Nicola Carraro ha voluto immortalare la scena che vede la conduttrice intenta a sfornare un delizioso gateau di patate.

“Passerà questo momento terribile“

Mara Venier ha successivamente postato il video sul suo profilo Instagram per condividere questo scorcio di vita quotidiana con i suoi followers. Nel video la conduttrice mostra ai fan la teglia con la pietanza appena preparata: “Eccolo qua il gateau. Con questo velo di malinconia, tristezza e angoscia almeno un gateau di patate“. E, in allegato al video, una didascalia da cui traspare un filo di speranza: “Cucinando penso meno….

passerà questo momento terribile“. Un messaggio di speranza, quella speranza che nessuno in questo periodo dovrebbe perdere. La situazione legata alla crisi sanitaria che sta attanagliando il nostro Paese in questo periodo è davvero critica. Per questo chi rimane in casa prova a distrarsi per quanto possibile, cimentandosi nelle attività e nei passatempi preferiti.