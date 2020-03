Dopo Porta a Porta, Detto Fatto, Verissimo e vari programmi di Mediaset e di Barbara d’Urso, arriva lo stop anche per Domenica In. A dare l’annuncio è stata Mara Venier in prima persona, con un post su Instagram.

Niente Domenica In

Una foto presa durante una delle ultime 26 puntate, accompagnate da poche righe in cui Mara Venier annuncia lo stop alla trasmissione per domenica 14 marzo, con annesse le sue scuse e un abbraccio all’Italia, così Mara Venier ha annunciato, nel tardo pomeriggio di sabato, che la 27esima puntata di Domenica In non andrà in onda.

“Domani Domenica In non andrà in onda” scrive la conduttrice, “Avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza… vi abbraccio tutti forte forte!”

In onda “Il meglio di…”

Per non far sentire la mancanza del programma ai fan e per restare vicini al pubblico, la RAI ha deciso di coprire comunque la fascia oraria con alcune repliche della trasmissione.

“Il meglio di… “ andrà in onda sempre a partire dalle 14.

La reazione dei fan

Sono in tanti ad aver scritto alla conduttrice, chi per dirle che sentirà la sua mancanza, chi per ringraziarla per la sensibilità: “Mara sei unica” scrive un utente, “Non hai idea a Brescia cosa sta succedendo, non lo auguro a nessuno!

Il mio papà è mancato e non ci può stringere a nessuno, i funerali sono vietati, le città spettrali, si reagisce ma l’aria è pesante… un forte abbraccio”.

“Così saremo ancora più depressi” scrive un altro “Mi dispiace tanto ma è giusto così” e un altro, “A presto zia Mara”.

