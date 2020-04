Mara Venier continua a essere la “signora della domenica”. Il contenitore Domenica In, infatti, è tornato in onda nonostante il Coronavirus, con collegamenti Skype con gli ospiti e proprio nell’ultima puntata, la verace Venier ha fatto più di una gaffe con Francesco Renga.

La gaffe in diretta a Domenica In

Domenica In continua a essere ancora un grandissimo successo di pubblico, anche grazie alla conduzione di Mara Venier e ai numerosi ospiti che, a causa della quarantena forzata, intervengono in collegamento. La presentatrice, che continua a invitare le persone a restare in casa, proprio durante una diretta con Francesco Renga ha fatto una serie di figuracce.

Ad esempio, al momento dei saluti ha detto al cantante: “Salutami Ambra” , facendo riferimento alla Angiolini, ex compagna di Renga. Probabilmente, quella della Venier è stata un’uscita in buona fede, facendo riferimento al grande legame che unisce ancora i due nonostante si siano lasciati. Inoltre, l’attrice e il cantante collaboreranno per un’iniziativa benefica a favore di Brescia. Entrambi vivono nella città, molto colpita dall’epidemia, ma hanno dei nuovi compagni al loro fianco. Renga ha una relazione con la ristoratrice Diana Poloni, la Angiolini con Massimiliano Allegri.

Sempre con Francesco Renga, la Venier ha fatto una gaffe quando ha rivelato di non conoscere il famoso pasticciere Iginio Massari per poi correggersi e affermare di non aver capito si parlasse di lui.

La commozione per il video del nipote

Nell’ultima puntata di Domenica In, le emozioni non sono mancate. Mika, intervenuto dalla Grecia, ha rivelato che sua madre sta lottando contro un terribile cancro a cui si è aggiunto anche il Coronavirus e poi la stessa Mara Venier ha avuto anche un momento di commozione.

È stato mandato in onda, a sorpresa, un video del nipotino Claudio, che la conduttrice non vede da parecchio tempo e la Venier non è riuscita a trattenere le lacrime. “Sono convinta che tutti i nonni e le nonne mi possono capire in questo momento” ha detto la Venir in lacrime in diretta. A freddo, ha repostato anche il video del frammento di puntata su Instagram con la didascalia: “Oggi non ce l’ho fatta …non mi aspettavo questa bella sorpresa, siamo tutti più fragili e non vedere i nostri nipoti è devastante…buona Pasqua a tutti e scusate”.

