Anche Francesco Renga ha ritrovato il sorriso, la determinazione e soprattutto, a quanto pare, l’amore. Da tempo il cantante, post rottura da Ambra Angiolini non si era fatto più immortalare con una donna né aveva più parlato d’amore e fidanzamenti. Dopo tanto tempo però, un nuovo angelo ha bussato alla sua porta e si chiama Diana.

Francesco Renga e Diana Poloni: lo scatto ufficializza l’amore

C’è da dire che Diana Poloni non è affatto una new entry nella vita del cantante italiano. La ristoratrice era già stata beccata in più occasioni al fianco di Renga nel lontano 2015, a meno di qualche settimana dalla separazione del cantante con l’attrice Ambra Angiolini.

Da quel tempo si può dire che il riflettori del gossip sono stati orientati tutti sulla sua ex compagna, ora fidanzata già da tempo con l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. La pagina è stata voltata però anche per Francesco Renga che è ora uscito del tutto allo scoperto come non faceva da tempo, pubblicando sui propri social uno scatto che spazza via i dubbi e che sembra confermare la sua attuale relazione con la Poloni.

La relazione con Diana Poloni

Esce allo scoperto ora ma Diana Poloni nella vita di Renga si può dire ci sia da tempo, molto tempo.

Basti pensare alle foto che il settimanale Chi aveva scattato ai due insieme già nel 2015. Una presenza fissa da anni nella vita del cantante che tuttavia non è mai stata messa in mostra, tenuta in serbo dai golosi gossip che poco aggradano al cantante.

Con l’ultimo scatto postato da Renga sul proprio canale Instagram però, Diana Poloni entra di diritto negli appunti dei giornalisti amanti del rosa e finalmente con un titolo che sembra essere ormai suo a tutto tondo: quello di “fidanzata”. Lo scatto è molto romantico e lascia trasparire quanta complicità ci sia tra i due sorpresi ballare tra ilarità e abbracci: “Balliamo?

In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alle un po’… Grazie a Iulia e Stefano“, scrive Renga.