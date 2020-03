All’appello social dei vip #iorestoacasa si unisce anche Mara Venier, per contrastare il coronavirus. È ai giovani come suo nipote che si rivolge, chiedendogli di sacrificarsi per un mese ed evitare feste e uscite, “perché i giovani zia Mara l’ascoltano, sanno che non dico mai cavolate”.

Venier: “Abbiate coscienza!“

La conduttrice ha un nipote, Giulio, di 17 anni, verso il quale nutre un affetto infinito, lo stesso affetto che rivolge ai giovani come lui. È proprio in quella fascia d’età che spesso i ragazzi sono indisciplinati e propensi a trasgredire le regole. A loro parla la zia Mara, supplicandoli di rimanere a casa. “Abbiate coscienza, fermatevi anche voi”, riferisce in un’intervista al settimanale Oggi.

Venier: “Quando finirà tutto se mbriacamo”

“Quando tutto questo sarà passato faremo un grande abbraccio collettivo, una cena infinita tutti insieme. Ah, io m’embriaco!”, è la promessa della conduttrice. Già in precedenza si era rivolta al suo pubblico di giovanissimi su Instagram, postando un video in cui esorta a pensare alla salute delle persone più anziane, dimostrando a tutti, così, di essere il popolo meraviglioso che sentiamo di essere.

Tutti i vip contro la diffusione del virus

Molti i vip che hanno aderito all’iniziativa, invitando i fan e non solo a restare a casa per evitare l’ulteriore diffusione del virus. Chiara Ferragni, per prima, si è rivolta ai suoi follower, chiedendo di non minimizzare la situazione in cui l’Italia versa, perché “Questo è il momento in cui avere paura e di essere intelligenti”. Dopo di lei Alessia Marcuzzi, che suggerisce una serie di attività da fare in casa, quali sistemare i cassetti, giocare, leggere e cucinare quel piatto che abbiamo sempre voluto fare. Segue il suo appello anche Francesco Facchinetti, che invita i suoi fan a non pensare da egoisti: “In questo momento la priorità non deve essere quella dell’individuo ma di un’intera società”, con un pensiero sempre rivolto alle persone che vorremmo aver vicino ma che in questo momento è giusto che siano lontane.

