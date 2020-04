Domenica 29 marzo il cantante Mika avrebbe dovuto essere ospite di Domenica In ma i suoi fan lo hanno atteso invano. Infatti, senza che venisse data alcuna comunicazione, il collegamento da Atene con la popstar è saltato. Nell’ultima occasione in cui Mika fu alla corte di Mara Venier parlò di pagine dolorose della sua vita, promettendo che sarebbe tornato.

Mika, la malattia della mamma

Stravolgimenti che non sono piaciuti al pubblico per quanto riguarda la puntata di Domenica In del 29 marzo. I telespettatori si aspettavano un collegamento di Mara Venier con Mika che però non è mai avvenuto.

Anche le pagine ufficiali della trasmissione e Mika stesso hanno cancellato i post relativi alla sua partecipazione al contenitore pomeridiano.

Cosa sarà successo? In attesa di scoprirlo, bisogna ricordare che la pop star ed ex giudice di X-Factor è stato ospite di Domenica In lo scorso ottobre. In quell’occasione, Mika parlò della malattia di sua madre Joannie. La donna, infatti, aveva subito da poco un’operazione per asportare un cancro. Fu suo padre a chiamarlo e a chiedergli di tornare a casa, visto che lui si era isolato per l’incisione dell’album My name is Michael Holbrook.

La mamma di Mika è stata una figura molto importante nella sua vita. È stata lei a far studiare musica al figlio, riponendo in lui molte speranze. Lo stesso nome d’arte, “Mika”, fu dato al cantante già in tenera età e, come detto alla conduttrice, dopo molto tempo ha smesso di essere Mika per tornare Michael Holbrook, riappropriandosi della sua identità proprio in occasione dell’album e del dramma della madre.

Un amore lungo 15 anni

Con My name is Michael Holbrook, Mika ha svolto una riflessione sulla sua intera vita, rivendendo a posteriori il rapporto con i genitori, la sua infanzia, l’amore per la musica.

Sempre a Mara Venier, Mika aveva rivelato come, 3 settimane dopo l’intervento, fosse stato a casa della madre con cui cantò per 3 ore e mezzo, in un momento veramente intimo e importante.

Mika oggi non potrebbe essere più felice. Il cantante è anche innamorato da oltre 15 del compagno, il regista Andreas Dermanis. I due si sono conosciuti nel dietro le quinte di uno show televisivo e oggi stanno perfino pensando di allargare la famiglia, seppur consapevoli delle difficoltà di poter gestire il loro poco tempo libero e conciliarlo con un bambino.

Approfondisci

Mika, chi è la pop star internazionale che ama l’Italia

Domenica In, tanti gli ospiti collegati con Mara Venier: da Carlo Conti a Fedez