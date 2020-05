Di questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I dati aggiornati sui numeri di contagio da Covid-19 al 5 maggio, seconda giornata ufficiale della “fase 2” della gestione dell’emergenza.

Covid-19 in Italia: bollettino del 5 maggio

Rispetto alla giornata di ieri, in cui si erano registrati 195 decessi, torna a risalire oggi il numero delle vittime di Coronavirus in Italia con la registrazione in data odierna di 236 casi che portato il totale a 29.315 vittime. In tutto, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 in Italia sono stati registrati 213.013 casi di contagio e di questi.

98.467 risultano essere attualmente positivi al virus con la registrazione di -1.513 casi rispetto alla giornata di ieri. Rincuorante e sempre in crescita il numero relativo ai guariti da Coronavirus: 85.231 in tutto con la registrazione oggi di 2.352 nuovi guariti.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Coronavirus, rilevati segni di polmonite anche nei pazienti asintomatici

Coronavirus, fase 2: le regole per fare spesa in sicurezza