Alle spalle la quarantena trascorsa insieme dopo il rumorosissimo ritorno di fiamma, ora il rientro a Milano e tanti interrogativi da parte dei fan. Cosa succede tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, di nuovo lontani dopo settimane di intensa e romantica cronaca a due sui social? La risposta arriva sempre lì, nel tanto caro (e rovente) alveo di Instagram.

Andrea Damante torna a Milano

Notizia dell’ultima ora sul fronte “Damellis”: di nuovo separati Giulia De Lellis e Andrea Damante, come emerge da alcune stories pubblicate dal producer su Instagram.

È la novità che arriva dopo settimane di isolamento in coppia, causa emergenza Coronavirus, ma che non sarebbe comunque il sintomo di una rottura.

Niente panico per i fan dei piccioncini: Damante ha condiviso con i follower un filmato che lo vede alla guida dell’auto, di ritorno a Milano, e il motivo è stato spiegato poco dopo.

“Back to Milan“, recita la didascalia che accompagna il video sui social, cui si aggiunge la precisazione: “Si va a lavorare“. Nessuna crisi, dunque, nell’orizzonte degli eventi che riguardano la coppia ritrovatasi dopo una burrascosa parabola sentimentale (e alcuni flirt).

Instagram Story di Andrea Damante – Fonte: Instagram/Andrea Damante

Fase 2 a distanza per i Damellis

Le prime battute della fase 2 dell’emergenza Coronavirus, con l’allentamento progressivo delle restrizioni, coincide quindi con un allontanamento per la coppia.

Il gossip delle ultime ore riporta anche la notizia di uno scatto di coppia prima di quella che sarebbe semplicemente una separazione temporanea per questioni professionali. Si tratta di una foto romantica, in bianco e nero, in cui Giulia De Lellis e Andrea Damante si scambiano un tenerissimo abbraccio prima della partenza di lui.

Le ultime settimane insieme sembrano aver fatto da collante a un rapporto che, per molti, si era deteriorato irreversibilmente finendo per essere consegnato alle polveri di un passato senza più possibilità. Il colpo di scena (e di Cupido) avrebbe invece cambiato le carte in tavola, facendo riscoprire a entrambi le gioie di un ritrovato sentimento che non ha mai smesso di infiammare le speranze dei fan.