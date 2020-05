Il lockdown sta mettendo a dura prova anche il settore della moda, ma questo non vale per le giovani influencer che sono più attive che mai sui social network, dove sfoggiano look di tendenza da indossare con disinvoltura tra le quattro mura domestiche. A loro va il merito di essere rimaste icone di stile anche in questo periodo di isolamento forzato diventando così un’inesauribile fonte di consigli per i propri outfit casalinghi.

Gli outfit sfoggiati sui social da indossare in casa

Da Chiara Ferragni a Sofia Richie sono numerose le influencer che sui social si sono distinte a colpi di stile.

Chic e comfy, la Ferragni ha sfoggiato outfit per stare a casa che spaziano da tute glamour ad abbinamenti rock, come l’accostamento di jeans strappati con t-shirt e maglioncini aderenti. Elisabetta Canalis, invece, alterna look sportivi come top e leggings, perfetti per l’home fitness, ma non rinuncia ad un abitino sexy con spallina sottile e texani per la sua home fashion week. L’influencer Veronica Ferraro passa da tenute comode ma rigorosamente abbinate, come canotta scura e pantaloni della tuta, ad outfit più seducenti, come un mini dress rosa abbinato a comode sneakers bianche con platform.

Che stare a casa significhi mettersi comode ma con stile, senza privarsi di look più sofisticati, lo testimoniano tutte le celebrities, anche quelle straniere, che hanno postato sui social foto di outfit degni di un evento mondano. Diana Del Bufalo è stupenda nell’abito rosso fuoco indossato per affacciarsi al balcone di casa. Claudia Schiffer non rinuncia a vestire un abito dal sapore etnico e romantico e Sophia Richie si avvolge in un sofisticato completo dall’aspetto impalpabile e dalla scollatura profonda.

Coma cambia la moda durante la quarantena

Casa fa rima con tuta e pigiama per molte, modificando almeno per ora la wish list dei capi più desiderati. Al posto delle calzature con tacco a stiletto troviamo pantofole e ciabattine o un bel paio di calzini per girare comodamente dentro casa. La moda di questo periodo consacra anche il ritorno del calzino bianco, quello in spugna, eletto a nuovo elemento glamour da fashion influencer del calibro di Chiara Ferragni. Un altro oggetto del desiderio sono i pigiami, che riscuotono maggiori consensi della camicie da notte, e rispunta anche lei: la vestaglia.

A lungo riposta nell’ultimo cassetto vive in questo periodo di lockdown un nuovo momento di gloria. Del resto non c’è alternativa più comoda di lei per ripararsi da qualche brivido di freddo casalingo. In tema di comodità con stile troviamo anche capi d’abbigliamento confortevoli e perfetti per la stagione calda, ad esempio gli abiti lunghi, che si trovano di tantissimi tipi diversi. Ispirazione Seventies, gipsy o romantica per questi maxi vestiti, così comodi per restare a casa ma anche tanto glamour che la moda li aveva già riproposti tra i must have della bella stagione.

E se la prospettiva di indossarli per una festa resta per il momento incerta, si possono portare dentro casa concedendosi anche il piccolo vezzo di indossarli a piedi nudi.