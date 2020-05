Federica Panicucci è tornata alla carica, sostituendo Francesco Vecchi a Mattino Cinque.

Ieri mattina è infatti andata in onda la prima puntata “post quarantena” di Mattino Cinque: finora, a portare avanti la conduzione era stato solo il collega Francesco Vecchi, mentre Panicucci si è dedicata alla famiglia ed al compagno Marco Bacini.

Francesco Vecchi: conduzione in solitaria

In sua assenza Vecchi ha mandato avanti una versione del programma ad hoc per il periodo. Dal nome Mattino Cinque – Emergenza Coronavirus. La nuova versione del programma continua ad andare avanti anche ora nella fase 2, ma con un nuovo conduttore: via libera a Panicucci, Vecchi non compare più.

Panicucci: “Francesco ha fatto un ottimo lavoro”

A Il Corriere della Sera Panicucci ha dato una sua risposta per questo cambio di testimone: “In realtà questa scelta è stata presa con grande armonia: ho avuto contatti quotidiani con la mia azienda e non mi sono persa una puntata. Francesco ha fatto un ottimo lavoro e con lui tutta la squadra giornalistica, che ha lavorato in condizioni straordinarie”. Dopodiché è arrivata una spiegazione sulla sua assenza: “Io non sono giornalista, per questo rientro adesso, non a caso in un momento in cui la situazione sta ulteriormente cambiando rispetto a questo stravolgimento epocale delle vite di tutti“.

Tra Vecchi e la Panicucci i rapporti sono di cortese gentilezza ed armonia davanti alla telecamera, ma in passato non sono mancati i momenti di difficoltà tra i due. Il momento più difficile della coppia televisiva è stato quello scatenato da Striscia la Notizia nel febbraio 2018. La trasmissione mandò in onda un Fuorionda della Panicucci che, dietro le quinte di Mattino Cinque, si era infuriata nel vedere il collega a parer suo dilungarsi troppo e rimanere in scena più del dovuto.

Alcune frasi avevano scatenato il putiferio (come l’ormai celebre “Quando a settembre starai a casa ti dispiacerà un po’ di più”). Erano poi arrivate in trasmissione da Panicucci scuse pubbliche al collega, con il quale aveva continuato a presentare il programma.