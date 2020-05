Isabell Sollman esordisce in Italia recitando nella famosa fiction targata Rai, oggi diretta da Luca Zingaretti, Il Commissario Montalbano. L’attrice scandinava della fiction Rai ha conquistato il pubblico italiano, sotto il profilo di Ingrid Sjöström. Scopriamo qualcosa in più sull’attrice che è entrata nel cuore del pubblico e nel cuore del famoso commissario!

Il debutto nella televisione italiana

Cecilia Isabell Andréasson, in arte Isabell Sollman, nasce nel 1972 a Stenungsund, in Svezia. Dedica gran parte della sua carriera alla recitazione in opere teatrali a Stoccolma. Come ha dichiarato in un’intervista su TV Sorrisi e Canzoni, nel 1998 fu chiesto alla televisione svedese di selezionare attrici per una serie italiana.

Contattata dopo qualche mese per un provino, debutta in Italia ufficialmente nel 2000, tra il cast de Il Commissario Montalbano. Il primo episodio dell’attrice è La forma dell’acqua, sotto il profilo della donna svedese Ingrid Sjöström. Attualmente compare in 9 episodi, l’ultimo Come voleva la prassi del 2017.

Il ruolo di Ingrid ne Il Commissario Montalbano

Ingrid non ha un ruolo primario all’interno della fiction. Il suo personaggio, molto combattivo e sincero, cambia nel tempo; al principio indiziata, sarà poi di aiuto per la risoluzione di altre indagini.

Tra lei e Montalbano si instaurerà un rapporto confidenziale e amichevole.

Un rapporto che, tuttavia, si evolverà nel tempo. La donna infatti è inizialmente attratta dal commissario e nella famosa casa al mare si scambiano un bacio. Evento unico che non si ripeterà. Ingrid diverrà una fedele amica del protagonista. È così che Isabell Sollman ha conquistato l’appoggio del pubblico italiano.

La scommessa di recitare in italiano

La donna svedese della fiction non aveva mai recitato in italiano prima del suo esordio.

È stata una scommessa che è riuscita a vincere in poco tempo. A suo favore l‘interpretazione di un personaggio straniero, ne giustifica l’accento e le permette di calarsi perfettamente nel ruolo.

La vita privata oltre la fiction

Isabell Sollman è molto riservata. Si conosce poco sulla sua vita privata. Ha una bambina che spesso porta sui palchi dei teatri. È così che divide le sue giornate tra carriera e vita personale. Dimostrandosi mamma presente e attrice di successo. Tuttavia dopo il suo ultimo episodio ne Il Commissario Montalbano non si hanno aggiornamenti sulla sua carriera.

