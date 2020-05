Aria rassicurante e professionalità, sono solo alcuni dei lati più apprezzati del paleontologo più famoso della televisione italiana: Alberto Angela. Ma chi è sua moglie? E da quanto tempo sono sposati? Lei si chiama Monica ed è la donna che da molto tempo è al fianco del figlio di Piero Angela.

La moglie di Alberto Angela: al suo fianco da sempre

Apprezzato e molto conosciuto, il divulgatore scientifico, Alberto Angela, è da anni sotto i riflettori ma della sua vita privata si conosce davvero poco. Nato nel 1962 è sposato da molto tempo ed il suo matrimonio è uno dei più duraturi del mondo dello spettacolo.

Sua moglie è al fianco del presentatore da ben 26 anni e si chiama Monica. I due si sono conosciuti quando la donna studiava ancora mentre Alberto era solo agli inizi della sua carriera. Dopo un lungo fidanzamento, la coppia si è sposata nel 1993 ed hanno avuto tre figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo Angela, molto seguito dal pubblico. Infatti, la fanpage di Instagram del giovane è seguita da oltre 25 mila seguaci.

Monica e Alberto: tanta complicità

Nonostante Monica non accompagni mai il marito in eventi ufficiali e non ami apparire in TV gli è profondamente legata ed insieme hanno superato anche dei momenti terribili, come il rapimento di Alberto Angela.

Coppia felice e stabile, condividono la passione per l’arte e per il nuoto. La vita della famiglia Angela è piena di momenti di tenera quotidianità e, come ha raccontato il divulgatore scientifico durante un’intervista ad IO Donna, tutti insieme hanno un rito mattutino: “Due espressi, uno di seguito all’altro. Meglio se in compagnia della mia famiglia: quattro chiacchiere, qualche barzelletta con i figli e la giornata può cominciare”.

