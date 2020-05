Cady Groves, cantante di 30 anni, è morta improvvisamente per quelle che si suppone siano cause naturali. La morte della cantante è stata annunciata sui social dal fratello Cody.

La famiglia aveva già subito terribili tragedie in passato: anni fa erano morti anche i fratelli della cantante, Casey e Kelly.

Morta a pochi mesi dal nuovo disco

Cady Groves era ferma con l’attività musicale dal 2017, anno in cui era uscito il suo singolo Oil and Water. Nel 2012 la cantante aveva avuto un grande successo con il singolo This Little Girl.

Tra pochi mesi sarebbe uscito un nuovo disco.

Cody Graves, fratello della cantante, ha scritto su Twitter: “Cady Groves ha lasciato questo mondo. I dettagli sono riservati per ora ma la famiglia sta cercando di saperne di più per poter fornire aggiornamenti alle persone. Riposa in pace, sorellina. Spero che tu sia insieme a Kelly e Casey“.

Le notizie del fratello sulle cause della morte

In un post successivo, Groves ha precisato che non c’è motivo per non credere che si sia trattato di morte naturale. “Odio pure il fatto di doverlo fare, ma apparentemente il mondo e internet sono un ammasso di misinformazione” ha specificato il fratello, dopo che avevano cominciato a circolare ipotesi di suicidio: “Il medico legale ha completato l’autopsia e non c’è alcun elemento che faccia pensare a un atto criminoso o auto inflitto.

Semplicemente, Cady Groves è morta di cause naturali. Aveva avuto alcuni problemi di salute lo scorso autunno”.

L’uomo ha anche specificato come i pensieri della sorella fossero positivi e proiettati al futuro: “Cady guardava avanti ai prossimi mesi e all’uscita del suo nuovo album.

Nella nostra ultima conversazione (che in gran parte furono battute di spirito) lei mi aveva spedito canzoni per chiedermi feedback e critiche“.