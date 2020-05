Di questi momenti la notizia che arriva oltreoceano e che riguarda ancora una volta un caso di rilievo in ambito dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato dalla CNN in queste ore un membro della Marina degli Stati Uniti sarebbe risultato positivo al Covid-19: una notizia che lascia interdetto il Pentagono alla luce del fatto che l’uomo farebbe parte dello staff che accerchia il presidente Donald Trump. Secondo quanto filtrato sempre finora però, tanto Trump quanto il suo vice Pence sarebbero risultati negativi ai primi test per il Covid-19.

Donald Trump sottoposto nuovamente al test

Una notizia che come si apprende, avrebbe scosso particolarmente il Presidente allarmato dalla notizia che uno dei suoi uomini, a stretto contatto con lui, sia risultato positivo al Covid-19.

Secondo quanto proferito dalla Casa Bianca, Donald Trump sarebbe stato nuovamente sottoposto al test e insieme al suo vice, Mike Pence, sarebbe risultato negativo.

Brasile, positivo anche il portavoce di Bolsonaro

Sempre di oggi anche la notizia che il portavoce del presidente del Brasile Bolsonaro, che sta valutando e proferendo sul lockdown del Paese, è risultato positivo al test per Coronavirus.

Si tratta del generale Otavio Rego Barros, braccio destro di Bolsonaro. In tutto però, sarebbero oltre 20 le persone strette di Bolsonaro che sarebbero risultate positive al Covid-19, tutte in quarantena e con sintomi. Per quanto riguarda più in generale la situazione brasiliana legata alla pandemia, nella giornata di ieri si sarebbero registrati i dati peggiori dallo scoppio dell’epidemia con oltre 10mila casi di nuovi positivi e la registrazione di 615 morti.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Coronavirus, negli Stati Uniti quasi 2mila morti in 24 ore: Trump approva nuovo farmaco

Coronavirus, “Bolsonaro positivo”: immediata la smentita